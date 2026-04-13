La marca de triples de Curry y Thompson en Warriors que igualaron LaMelo Ball y Kon Knueppel con los Hornets

¿Hay unos nuevos "Splash Brothers" en la NBA? Al parecer sí, con la campaña que acaban de terminar LaMelo Ball y Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, consiguiendo más de 270 triples cada uno, algo que no sucedía en la liga desde que Stephen Curry y Klay Thompson jugaban juntos en los Golden State Warriors.

Los veteranos Curry y Thompson lo lograron en varias ocasiones, en una época dorada en la que ganaron cuatro títulos con los Warriors. Ahora parece ser el turno de Ball y Knueppel, quienes terminaron el año con 272 y 273 triples, respectivamente.

El único otro dúo que había logrado tal hazaña fueron Curry y Thompson, quienes lo hicieron en las temporadas 2015-16 y 2022-23, en sus mejores años con los Warriors, marcando una época en la liga gracias a su efectividad desde la larga distancia.

Knueppel terminó encestando apenas un triple más que su compañero, pero Ball realizó muchos más lanzamientos. La eficiencia de Knueppel en su primera temporada tras salir de Duke ha sido simplemente asombrosa.

KON WINS NBA 3PT RACE OVER LAMELO BY ONE THREE 🤯



LaMelo Ball and Kon Knueppel are the first duo with 270+ threes each in a season since Steph and Klay 😳 pic.twitter.com/RReU3h3uJH — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2026

El novato terminó con 42.5% en efectividad desde la larga distancia mientras que Ball culminó la temporada con 36.8% desde el perímetro. Los Hornets quedaron ubicados en el noveno lugar de la Conferencia del Este y ahora jugarán el torneo Play In para conocer el cuadro final de la postemporada en la campaña 2025-2026.

Los Hornets vinieron de menos a más en la temporada y no solo vivieron de los triples de Ball y Knueppel. Brandon Miller también promedió un 38.3% desde la línea de tres con 3.1 aciertos por partido.

La idea de juego del entrenador del equipo, Charles Lee, es que el equipo tome la mayor cantidad posible de tiros desde el perímetro. Es un equipo que no tiene miedo al fracaso y que puede sorprender a más de uno en el Play In.

De no avanzar en esta temporada, igualmente será reconocido como un buen año para los Hornets y todo apunta a que en el futuro estarán mejor, con el gran dúo conformado por Knueppel y Ball. El novato tendrá más experiencia y Ball seguirá siendo un anotador probado en la liga.

Los Charlotte Hornets cerraron su temporada regular con una victoria por 110-96 sobre los New York Knicks, que deja a sus aficionados esperanzados de poder llegar a la primera ronda de postemporada. En ese compromiso, Ball y Kneuppel terminaron con 19 y 14 puntos, respectivamente.

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