Boston Celtics estarán atentos a la situación de Giannis Antetokounmpo en el mercado de cambios

Otro equipo más se suma a la larga lista de conjuntos que están interesados en Giannis Antetokounmpo, la estrella de los Milwaukee Bucks, que parece estar claramente en el mercado.

Los Boston Celtics vienen de una dolorosa eliminación en siete compromisos ante los Philadelphia 76ers y eso ha motivado a que surjan rumores en la organización. Hay reportes que indican que el conjunto verde estará muy atento a lo que suceda con el jugador griego.

Antetokounmpo viene de la campaña más accidentada de su carrera, terminó en la lista de lesionados y el pésimo año colectivo de los Bucks sugiere que la divisa necesita una renovación. Entregar al dos veces MVP permitiría que Milwaukee consiga talento joven y selecciones futuras del Draft de la NBA que permitan una reconstrucción.

El europeo mostró su inconformidad con el equipo de los Bucks para esta temporada, durante su intervención con la prensa en el pasado Juego de Estrellas. Aseguró que no existía química en el equipo y eso llegó a oídos de la gerencia de Milwaukee.

The Boston Celtics are a team to keep an eye on in the Giannis Antetokounmpo sweepstakes, per @TheSteinLine



(Via @SiriusXMNBA) pic.twitter.com/ei0oXTAvYe — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 4, 2026

A pesar de que intentaron cambiarlo antes de la fecha límite de cambios, en el mercado no consiguieron un pacto favorable y decidieron mantenerlo en el equipo hasta final de año. Sin embargo, el verano luce ideal para buscar un movimiento importante que involucre al alero.

Antetokounmpo apenas pudo disputar 36 encuentros, la cifra más baja desde que llegó a la NBA en la temporada 2013-2014. Dejó promedio de 27.6 puntos, con 9.8 rebotes y 5.4 asistencias, con 33% en tiros triples y 64% en tiros de campo, con un preocupante 65% desde la línea de libres.

Hace algunas semanas, el periodista Sam Amick dijo que los Celtics incluso estarían dispuestos a incluir a una de sus dos máximas estrellas en el pacto: Jaylen Brown o Jayson Tatum.

Otro analista, John Karalis, también realizó un reporte sobre el tema y dijo que los Celtics están interesados en el griego, pero no entregarían a sus figuras. En cambio, buscarían un pacto que incluya a jugadores como Derrick White, Payton Pritchard o Sam Hauser, junto con futuras selecciones del draft.

Boston no es el único equipo que quiere y necesita a Giannis. Se ha mencionado que los Golden State Warriors, eliminados en el Play-In, también estarían conversando con Milwaukee para obtener al jugador de 31 años de edad.

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