El equipo sorpresa que podría adquirir a Giannis Antetokounmpo en un cambio con los Bucks

La posibilidad de que Giannis Antetokounmpo cambie de equipo durante el próximo receso entre temporadas vuelve a generar especulación dentro de la NBA, en especial porque es un hecho que los Milwaukee Bucks sondearán el mercado de ofertas en pro de conocer qué pueden conseguir si entregan a su jugador franquicia.

Pues uno de los destinos que más ruido ha provocado en las horas recientes, y de modo sorpresivo, es Phoenix. En efecto, el periodista Félix Cruz reveló que los Suns aparecen como una entidad atractiva para la estrella griega, especialmente por la presencia de Devin Booker y el respaldo del propietario Mat Ishbia.

La conversación tomó fuerza luego de una publicación compartida por Antetokounmpo en redes sociales, interpretada como una referencia indirecta a Phoenix. En el mensaje, el doble MVP de la National Basketball Association utilizó una frase relacionada con renacer “como un fénix de las cenizas”, lo que rápidamente alimentó teorías sobre un posible interés en llegar a Arizona.

Eso sí y al margen de la interpretación de los especialistas, no existe evidencia concreta que indique que Giannis tenga decidido abandonar Milwaukee o que Phoenix sea realmente su prioridad. El vínculo entre ambas partes sigue siendo especulativo y forma parte del debate habitual que rodea a las grandes figuras de la liga cuando se acerca el mercado de cambios; además, los desérticos superaron sus expectativas en esta 2025/2026 dado que terminaron clasificando a los playoffs, a pesar de tener que lidiar en primera ronda ante el gran favorito a repetir el anillo, Oklahoma City Thunder, así que todavía no estarán urgidos de hipotecar su futuro.

The Phoenix Suns are one of Giannis Antetokounmpo preferred trade destinations, per @FlexFromJersey pic.twitter.com/F5NdKh6kpI — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 22, 2026

Otro aspecto que complica cualquier escenario es el costo deportivo y financiero que implicaría adquirir al Green Freak, cuyo contrato representa una cifra elevada, por lo que la gerencia de Arizona tendría que construir un paquete de intercambio importante para convencer a su par de Wisconsin. Jugadores de rotación, jóvenes talentos y activos de draft probablemente entrarían en discusión.

En caso de considerar un traspaso, los Bucks buscarían reconstruir con piezas talentosas y acuerdos laborales valiosos, incluyendo el del ascendente escolta Jalen Green. Claro que, una negociación de esta magnitud requeriría mucho más para equilibrar el valor de un basquetbolista como el heleno, considerado entre los mejores de la última década.

La principal preocupación para parte de la afición de Phoenix gira alrededor del impacto que tendría sacrificar profundidad del roster en pro de formar otra dupla estelar, luego que en campañas recientes, varios equipos, incluyendo los Suns, han apostado por concentrar talento en pocas figuras, pero casi nunca lograron estabilidad o resultados sostenidos.

Más contenido de Giannis Antetokounmpo