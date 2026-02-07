Bucks deciden si Giannis Antetokounmpo jugará el resto de la temporada tras no ser cambiado

Doc Rivers no tuvo problemas en aclarar si Giannis Antetokounmpo volverá a jugar con los Milwaukee Bucks en lo que resta de la temporada.

Pese a que aún no existe una fecha definida para la teórica fecha de regreso a la duela del astro griego, tras la distensión sufrida en la pantorrilla derecha a finales de enero, el entrenador en jefe del elenco de Wisconsin aseguró a la AP que la prioridad absoluta es que el ala-pívot vuelva únicamente cuando esté completamente recuperado. Eso sí, el cuerpo técnico cuenta con el doble MVP de la NBA en esta 2025/2026.

Rivers abordó el tema apenas dos días después del cierre del mercado de cambios, etapa en la que el nombre del jerárquico heleno estuvo constantemente ligado a rumores sobre un posible movimiento que lo llevaría a otra franquicia. Finalmente, los Bucks se quedaron con Giannis, factor que, según el entrenador, ayudó a estabilizar el ambiente dentro del vestuario. "Sin duda, esto soluciona el problema que teníamos pendiente durante las últimas semanas. Ahora es momento de concentrarse. Rumores, especulaciones; todo eso ya pasó".

La ausencia de Antetokounmpo se ha hecho notar en el rendimiento de Milwaukee, equipo que presenta balance equilibrado cuando cuenta con su estrella en cancha, pero sus resultados han sido considerablemente peores sin él. Actualmente, los Bucks ocupan la decimosegunda casilla del Este, a raíz de una foja de 21-29, posición que podría mejorar su turno de escogencia en el próximo draft, pero que le complica su clasificación a los playoffs en el presente certamen.

A su vez, la luminaria de 31 años no juega desde el pasado 23 de enero cuando sufrió la lesión. En aquel momento, el europeo estimó que se perdería entre cuatro y seis semanas de competición, aunque su organización ha preferido manejar dicha recuperación sin establecer fechas límite públicas.

Más allá del aspecto colectivo, la permanencia del seleccionado a 10 All Star tras el "deadline" supuso un alivio para un roster que había convivido durante meses con especulaciones sobre la posible salida de su máximo referente. Claro está, el "Greek Freak" contribuyó a calmar el ambiente en varias oportunidades con mensajes en redes sociales que muchos interpretaron como una señal de compromiso con la franquicia.

De cualquier manera, la incertidumbre a largo plazo seguirá presente, pues escuadras del calibre de Los Angeles Lakers, New York Knicks y Miami Heat probablemente envíen ofertas a la gerencia de Milwaukee durante la temporada baja para obtener a Giannis.

