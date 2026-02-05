Bucks intentarán retener a Giannis Antetokounmpo armando un equipo competitivo en la temporada baja

Los Milwaukee Bucks, pese a los intensos rumores, decidieron no cambiar a su estrella Giannis Antetokounmpo antes de la fecha límite de traspasos en la NBA. Tras horas de reflexión, la directiva pensó que lo mejor era retenerlo y ver si pueden armar un equipo competitivo para los próximos años.

Shams Charania, de ESPN, informó que los Bucks aún creen que pueden armar un equipo contendor al campeonato de la liga alrededor de Giannis, que aunque no salió vía cambio este jueves, bien podría hacerlo en la receso de campaña.

Para ello, tendrían que revisar sus arcas y ver qué pueden firmar en la agencia libre de cara a la temporada 2026/2027.

Por su parte, Brian Windhorst, de ESPN, informó que si los Bucks no lograban traspasar a Antetokounmpo antes de la fecha limite, le darían de baja por lo que resta de temporada, dejándolo en el banquillo y renunciando a lo que queda de campeonato. Y es que los Bucks actualmente están fuera de los puestos que dan acceso al Torneo Play In, con marca de 20-29, por lo que descansar a lesionado Giannis no sería mala idea.

The Bucks genuinely believe that they can build a contender around Giannis Antetokounmpo this summer, per @ShamsCharania pic.twitter.com/iUDY9RQlEy — NBACentral (@TheDunkCentral) February 5, 2026

No obstante, si la idea es retener a Giannis, lo mejor sería pasar la página y ponerlo en la cancha apenas se recupere de la lesión en la pantorrilla que lo ha marginado en los últimos 5 encuentros.

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres. Está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

¿Por qué Giannis Antetokounmpo se quedó en los Bucks?

Una de las razones por las cuales Giannis terminó quedándose en los Bucks hasta el final de la temporada es porque ningún equipo hizo ofertas convincentes para la directiva de Milwaukee.

Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Golden State Warriors y el Miami Heat no pudieron poner sobre la mesa ofertas que hicieran que los Bucks entrarán en una fase de reconstrucción que quizás no llegue en los próximos meses.

Cabe recordar que los Wolves decidieron no pujar fuerte por el griego, mientras que los Warriors decidieron ejecutar un canje con los Atlanta Hawks por Kristaps Porzingis, entregando al equipo de Georgia los derechos de Jonathan Kuminga y el veterano Buddy Hield.

