Bucks descansarán a Giannis Antetokounmpo el resto de la temporada si no lo pueden cambiar

Los Milwaukee Bucks parecen decididos a cambiar a Giannis Antetokounmpo este 5 de febrero, pero si no logran recibir ofertas convincentes, esperan ejecutar la salida del griego en la temporada baja de la NBA. Por ello, Brian Windhorst, de ESPN, informó este jueves que si los Bucks no logran traspasar al jugador antes de la fecha limite, lo darán de baja por lo que resta de temporada, dejándolo en el banquillo y renunciando a lo que queda de campeonato.

Los Bucks actualmente están fuera de los puestos que dan acceso al Torneo Play In, con marca de 20-29, por lo que descansar a lesionado Giannis no sería mala idea, tomando en cuenta que intentarán salir de su contrato en los próximos meses.

Este jueves trascendió que los Minnesota Timberwolves no harán mayores esfuerzos para hacerse de Giannis, ya que no tienen la urgencia de reforzarse en demasía en este marcado. Esto deja a los Golden State Warriors, New York Knicks y Miami Heat como los favoritos para sumarlo en un torneo en el que pelean por cupos en los playoffs.

Los Warriors, por su parte, también podrían desistir de tener al griego en sus filas, ya que este miércoles en la noche ejecutaron un canje con los Atlanta Hawks en el que recibieron a Kristaps Porzingis y entregaron al equipo de Georgia los derechos de Jonathan Kuminga y el veterano Buddy Hield.

The Milwaukee Bucks are expected to deactivate Giannis Antetokounmpo and not let him play the rest of the season if he’s not traded, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/1cc7rvuxGh — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 5, 2026

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres, números que caerían bien en cualquier equipo competitivo, como los antes mencionados. Actualmente, se ha perdido 5 partidos por una lesión en la pantorrilla que no parece ser grave.

Se espera que apenas sea cambiado, Antetokounmpo establezca un plan de regreso de su lesión sin problemas, viendo hacia los hipotéticos playoffs.

¿Por qué los Bucks quieren descansar a Antetokounmpo por el resto de la temporada?

Una de las razones por las que los Bucks quieren descansar a Giannis si no lo cambian podría estar sustentada en el ámbito financiero, ya que en el marco de su contrato está ganando 54.1 millones de dólares esta campaña, cobrará $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

Cambiarlo no ha sido fácil y, si se lesiona de gravedad, puede que en la temporada baja sea aún más cuesta arriba salir del resto de su pacto.

Más noticias sobre NBA