Calendario oficial del Fin de Semana del Juego de Estrellas

El Fin de Semana del Juego de Estrellas de la NBA es mucho más que tres días de exhibición. Se trata de la celebración anual del baloncesto; un espectáculo que reúne a las mayores figuras de la elitista competición junto a jóvenes promesas y aficionados de todo el mundo.

El distinguido evento que combina deporte con entretenimiento y cultura se celebrará del 13 al 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, en el área metropolitana de Los Angeles, consolidando de nuevo a la ciudad californiana como uno de los epicentros por excelencia de la disciplina.

La esencia del All-Star Weekend reside en ofrecer un escenario donde el talento individual y el show toman protagonismo. A lo largo de viernes, sábado y domingo la NBA organiza competencias que permiten ver a las luminarias en un contexto distinto al habitual, con concursos, desafíos y partidos que destacan la creatividad, habilidad y la conexión con los fans.

Asimismo, la edición a escenificarse en la casa de Los Angeles Clippers introducirá novedades en el formato del Juego de las Estrellas, con un enfoque que busca revitalizar el interés del público mediante enfrentamientos entre astros estadounidenses e internacionales.

Dentro de las actividades más populares del fin de semana destacan el Rising Stars Challenge, que reúne a los mejores novatos y jugadores de segundo año, igual que los tradicionales Concurso de Triples y Competencia de Volcadas, aunado a, evidentemente, el clásico de mitad de campaña, que, como se mencionó en el párrafo anterior, en esta ocasión no lo disputará el Este contra el Oeste.

¿Cuál es el cronograma del viernes en el Fin de semana de Estrellas de la NBA?

El viernes marca el inicio oficial del All-Star Weekend con una jornada centrada en el entretenimiento y el futuro de la liga. La programación comienza con el Juego de Celebridades y finaliza con la Competencia de Estrellas en Ascenso.

Viernes 13 de febrero

Celebrity Game: 19:00 (Este USA) y 18:00 (DF México).

Rising Stars Challenge: 21:00 (Este USA) y 20:00 (DF México).

¿Cuál es el cronograma del sábado en el Fin de semana de Estrellas de la NBA?

La noche sabatina suele ser la más esperada gracias al All-Star Saturday Night, evento que reúne tres concursos clásicos: un Skills Challenge en el que se ponen a prueba el manejo de balón y la precisión de los participantes, junto a la Competencia de Triples, que enfrenta a los mejores tiradores de la NBA; y el Concurso de Volcadas, uno de los espectáculos icónicos en Estados Unidos.

Sábado 14 de febrero

Skills Challenge: 18:00 (Este USA) y 17:00 (DF México).

Concurso de Triples: 19:30 (Este USA) y 18:30 (DF México).

Competencia de Volcadas: 21:00 (Este USA) y 20:00 (DF México).

Damian Lillard buscará su tricampeonato en el Concurso de Triples | Jaime Valdez-Imagn Images

¿Cuál es el cronograma del domingo en el Fin de semana de Estrellas de la NBA?

La guinda al pastel, como de costumbre, es el NBA All-Star Game del domingo. Pues el compromiso del próximo 15 de febrero tendrá un atractivo especial al tratarse de su 75º aniversario y un nuevo formato en el que estrellas estadounidenses rivalizan ante las internacionales, en un ejemplo de la globalización de la contienda.

Domingo 15 de febrero

Juego de Estrellas: 17:00 (Este USA) y 16:00 (DF México).

¿Cuáles serán las máximas figuras que estarán en el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

Aunque los rosters pueden variar hasta último momento debido a lesiones o decisiones técnicas, el propio clásico de luminarias apunta a reunir, una vez más, al grueso de las grandes figuras de la NBA actual. Nombres como LeBron James, Kevin Durant y Nikola Jokic salen a relucir dentro del grupo que volverá a participar en la cita, a espera de saber lo que sucederá con los lesionados Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic.

A ellos se suman astros en ascenso como Victor Wembanyama, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Jalen Brunson y Deni Avdija, entre otros.

