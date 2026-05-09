El cambio que planean los Bucks para dejar ir a Giannis Antetokounmpo en el verano

La temporada 2025/2026 todavía sigue en marcha, pero los rumores alrededor del próximo mercado de la NBA ya comienzan a generar un enorme impacto en toda la liga. En las últimas horas, un posible escenario de intercambio relacionado a Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo encendió las conversaciones entre ejecutivos, analistas y aficionados.

Según la información revelada por el periodista Gery Woelfel, algunas fuentes cercanas a la National Basketball Association consideran viable un movimiento que puede enviar al dos veces MVP fuera de Milwaukee. Aunque actualmente no existe una negociación formal ni conversaciones avanzadas. el simple hecho de que los Cleveland Cavaliers también sean vinculados al astro griego, ya provocó una fuerte repercusión.

De ese modo, Wuelfel detalló que Evan Mobley sería la pieza principal que recibirían los Bucks en caso de concretarse un hipotético canje. El joven ala-pívot de los Cavs es considerado una de las mayores promesas de la competición y figura clave para el futuro de la organización, por lo que su nombre en cualquier eventual operación eleva el nivel de interés.

The Bucks are expected to trade Giannis Antetokounmpo to the Cavaliers for Evan Mobley this offseason, per @GeryWoelfel



(h/t @LegionHoops) pic.twitter.com/E1cLaqmiqO — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 8, 2026

Es cierto que Giannis continúa siendo el rostro absoluto de los Bucks y uno de los jugadores más dominantes del baloncesto mundial; sin embargo, las constantes eliminaciones prematuras del club de Wisconsin han comenzado a generar dudas sobre el futuro del proyecto alrededor del 10 veces All Star.

Mientras tanto, Cleveland atraviesa un proceso de consolidación como contendiente en la Conferencia Este. Con una base ascendente liderada por Mobley, Donovan Mitchell y Jarrett Allen, junto a la llegada hace meses de James Harden, los Cavaliers buscan dar el salto definitivo hacia la pelea por el campeonato, al margen de que la posibilidad de sumar una luminaria del calibre del heleno cambiaría por completo el panorama.

Igualmente, el informe de Woelfel hizo mención a que la entidad de Ohio ya habría mostrado interés por Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios. “De hecho y según fuentes de la liga, los Cavs ya contactaron a los Bucks por Giannis previo al deadline. Y les respondieron que se necesitaría a Evan Mobley y todas las selecciones del draft disponibles para concretar el pacto”.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. No obstante, con los Cavaliers abajo 0-2 en su serie de segunda ronda frente a los Detroit Pistons, las decisiones importantes podrían comenzar a acercarse para una divisa que sueña con competir al máximo en el Este.

Más contenido de Giannis Antetokounmpo