Cavaliers estarían dispuestos a firmar a LeBron James si no regresa a Lakers la próxima temporada

Los Cleveland Cavaliers no descartan la posibilidad de volver a contar con LeBron James. En efecto, la franquicia de Ohio estaría dispuesta a recibir por tercera ocasión al jugador más emblemático de su historia si éste decide abandonar definitivamente a Los Angeles Lakers en verano.

El periodista Dave McMenamin reveló la noticia en torno al cuatro veces MVP tanto de la temporada regular como de las Finales de la NBA, quien se encuentra en su último año de contrato (opción de jugador) con los californianos, devengando un salario de 52.6 millones de dólares, factor que junto a su edad, 41 años, son motivo para que la gerencia del Crypto.com Arena medite ni siquiera hacer un esfuerzo para traerlo de vuelta en la 2026/2027.

Asimismo, LeBron aún no ha definido su futuro, incluso no descarta colgar las zapatillas a la finalización de la presente contienda, al margen de que la idea de seguir jugando en Hollywood con su hijo, Bronny, también le motiva.

The Cleveland Cavaliers are open to having LeBron James finish his career with them, per @mcten pic.twitter.com/4e1kc8oGVi — NBACentral (@TheDunkCentral) January 28, 2026

Desde su llegada a Los Angeles en 2018, tras finalizar su segunda etapa en Cleveland, James firmó un pacto millonario y logró llevar a los Lakers al anillo de NBA en 2020, título número 17 de la entidad. No obstante, el rendimiento del equipo en las campañas posteriores ha sido irregular, con tres eliminaciones en primera ronda y una única aparición en las Finales de la Conferencia Oeste en 2023, donde resultó barrido por Denver Nuggets.

El panorama en el sur de California tampoco es del todo claro. El verano pasado, ambas partes no alcanzaron un acuerdo para una extensión contractual y a comienzos de enero surgieron reportes que apuntaban a cierta tensión entre LBJ y la dirigencia angelina, encabezada por Jeanie Buss. Aunque dichos rumores fueron rápidamente desmentidos, la incertidumbre sobre la continuidad persiste del alero.

Para Cleveland, el regreso del Rey tendría un fuerte componente emocional y deportivo, recordando que condujo a los Cavs a su primer y único campeonato en 2016, protagonizando una histórica remontada (perdían 1-3) ante los entonces favoritos y monarcas reinantes, Golden State Warriors. De igual forma, el nacido en Akron lideró a los de Ohio a cuatro Finales consecutivas entre 2015 y 2018, consolidando la etapa de mayor éxito vitalicio de la organización.

En total, LeBron ha disputado 11 de sus 23 temporadas con Cleveland, equipo que lo seleccionó como número uno del draft de 2003 y que lo tuvo originalmente hasta 2010, previo a que la luminaria se marchara al Miami Heat para conseguir sus primeros dos anillos ligueros. Entretanto, el dueño de 21 invitaciones al All Star es líder absoluto en los Cavaliers en partidos jugados, puntos, rebotes, asistencias, robos y triples-dobles.

Más noticias sobre LeBron James