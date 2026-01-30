Centro de los Lakers Jaxson Hayes estará en la Competencia de Volcadas de la NBA de 2026

Jaxson Hayes, centro de Los Angeles Lakers, y Carter Bryant, novato de los San Antonio Spurs, han aceptado sus respectivas invitaciones para participar en la Competencia de Volcadas del Fin de Semana de Estrellas de la NBA 2026, tal y como reveló el periodista Shams Charania.

De ese modo, ambos jugadores buscarán aportar frescura y espectáculo a uno de los eventos más emblemáticos que acompañan al clásico de mitad de temporada en la elitista competición.

Vale acotar que el certamen en cuestión se celebrará en el Intuit Dome en Inglewood, California, la nueva casa de los Clippers, dentro del fin de semana del 13 al 15 de febrero. Sin dudas, la National Basketball Association continúa apostando por nuevas caras y perfiles atléticos para revitalizar un concurso que en los últimos años ha vivido altibajos en cuanto a impacto mediático.

Hayes, de 2.13 metros de altura, es conocido por su potencia física, capacidad para finalizar por encima del aro y habilidad a la hora ejecutar clavadas espectaculares en distintas situaciones de juego. Por ende, su presencia en esta cita representará una apuesta por el poderío interior y el show de los hombres altos, algo que históricamente ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Lakers center Jaxson Hayes and Spurs rookie Carter Bryant will participate in the 2026 NBA Slam Dunk Contest at All-Star weekend in L.A., per @ShamsCharania. pic.twitter.com/yUtGh1kaAY — Yahoo Sports (@YahooSports) January 29, 2026

Por otro lado, el contrato laboral del aún pívot suplente de los Lakers expira al termino de la actual contienda, lo que convierte esta participación en el All Star Weekend en una oportunidad adicional para aumentar su visibilidad de cara a la eventual agencia libre. En consecuencia, un buen desempeño clavando la bola podría reforzar su valor y consolidar su perfil como especialista en acciones de este calibre.

Por su parte, Carter Bryant llega como una incógnita para el gran público. Seleccionado en la posición número 14 del draft de 2025 por los Spurs, el ala-pívot ha tenido un rol limitado en su campaña de novato; sin embargo, su inclusión en la mencionada competencia sugiere que la liga confía en su capacidad atlética y creatividad para brillar en un escenario sin presión competitiva directa.

La NBA todavía no ha confirmado al resto de los participantes de la Competencia de Volcadas, al margen de ser de dominio público que el base de los Indiana Pacers Mac McClung, tricampeón corrido del evento, no defenderá su título.

En definitiva, la ausencia de McClung abre el abanico de posibilidades y garantiza un nuevo monarca, con Jaxson Hayes como uno de los nombres a tomar en cuenta.

