Clippers complacen a James Harden y lo cambian a los Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers enviaron este martes en la noche al base estrella James Harden a los Cleveland Cavaliers por Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft, según informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Esta semana trascendió que Harden había solicitado ser traspasado de los Clippers, lo que sorprendió a sus compañeros de equipo, incluido Kawhi Leonard, recientemente invitado al Juego de Estrellas.

Harden ahora será parte de unos Cavaliers que marchan quintos en la Conferencia del Este con marca de 30-21 y que ya vislumbran cómo competir en los playoffs que se avecinan.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading James Harden to the Cleveland Cavaliers for Darius Garland and a second-round pick, sources tell ESPN. Prolific swap of the star point guards. pic.twitter.com/IHhhhabJnX — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

El base, que en su currículum en la NBA tiene 11 invitaciones al Juego de Estrellas, tres campeonatos de anotación, el premio MVP de la temporada 2017-18 y 8 presencias en los equipos All NBA, viaja a Cleveland con estadísticas sólidas, dignas de una figura de su categoría.

Harden tiene promedios de 25.4 puntos por partido, 4.8 rebotes, 8.1 asistencias, 41.9% en tiros de campo, 34.7% en triples y 90.1% en tiros libres. En esta campaña está ganando 39.1 millones de dólares y en su contrato tiene una opción de jugador por 42.3 millones de dólares para la temporada 2016-27 antes de convertirse en agente libre.

¿Qué ganan los Clippers con el cambio de James Harden?

Además del pick de segunda vuelta, Los Angeles Clippers reciben en el cambio a Garland, quien fue escogido por los Cavaliers en el Draft de la NBA de 2019 y se despide de la organización con 18.8 puntos por encuentro, 2.6 rebotes, 6.7 asistencias, 45.3% en tiros de cancha, 38.6% en triples y 86.7% en tiros libres.

Es un dos veces seleccionado al Juego de Estrellas y un base que puede sentar los cimientos de un nuevo equipo en Los Angeles. Está en el medio de un contrato firmado por 5 años y 197.2 millones de dólares, el cual le está haciendo ganar esta campaña 39.4 millones de dólares.

Aún tiene que devengar 42.1 millones de dólares en la campaña 2026/2027 y 44.8 millones de dólares en la 2027/2028 antes de convertirse en agente libre.

Esta zafra promedia 18 puntos y 6.9 asistencias, pero se ha perdido varios partidos debido a diversas lesiones. Actualmente está de baja por un esguince en un dedo del pie que lo mantuvo alejado de las canchas durante los últimos nueve partidos de Cleveland.

Apenas esté sano, será el armador titular de los Clippers.

Más noticias sobre NBA