¿Cómo es el contrato de Deandre Ayton con Los Angeles Lakers?

Deandre Ayton se quejó públicamente esta semana del rol que tiene en el actual esquema ofensivo de los Lakers. El centro quiere más protagonismo, pero para JJ Redick es un jugador de rol, que ayuda en defensa y que va después de otras opciones ofensivas en ataque.

Los Lakers tienen como primera opción en ataque a Luka Doncic, después a LeBron James, luego a Austin Reaves y la cuarta puede ser Ayton. De esto se quejó el interno esta semana, haciendo una comparación con otro jugador.

“Están tratando de convertirme en Clint Capela”, dijo Ayton después del partido. “¡Yo no soy ningún Clint Capela!”.

¿Cómo es el contrato de Ayton con los Lakers?

Los Lakers saben lo que es jugar sin un centro natural y no quieren volver al pasado. El contrato de Ayton se termina después de la campaña 2026-2027, por lo que una renovación no estaría mal para una franquicia que necesita de un jugador de sus características.

Sin embargo, el jugador podría convertirse en agente libre después de esta temporada, pues la opción de 8.1 millones de dólares para la 2026-2027 es una opción de jugador.

Ayton gana $8,104,000 anuales en su actual contrato. Conseguir a un jugador de esas características en el mercado no es nada fácil y lo vivieron en años anteriores, en los que tenían que depender de Jaxson Hayes ante las continuas lesiones de Anthony Davis.

De hecho, en la postemporada pasada jugaron con un quinteto bajo, con Rui Hachimura como centro, algo que no está en los planes de la divisa de Los Angeles en los próximos años.

Ayton promedia esta temporada 13.0 puntos por juego (el más bajo average de su carrera), con 8.4 rebotes (también el más bajo) y 0.9 bloqueos. Para los Lakers ha sido un gran fichaje, por su capacidad reboteadora, sus cortinas, su juego interno y su intensidad.

Lo más probable es que LeBron James no continúe en la franquicia la próxima temporada, ya que se le vence su contrato y buscará otro equipo en la agencia libre. Ese dinero lo podrían utilizar para traer a un puesto cuatro estelar y tener un quinteto abridor realmente competitivo.

Marcus Smart, quien firmó un contrato con los Lakers como agente libre el verano pasado, alabó lo que ha hecho Ayton en esta temporada.

"Creo que lo ha hecho bien", dijo Smart esta semana, según ESPN. "Definitivamente podría estar mejor, todos podríamos. Pero lo que me encanta es que él lo entiende y está trabajando en ello. Todos estamos intentando descifrarlo; esto es nuevo para todos. Está dando lo mejor de sí, pero entiende que hay un nivel más al que necesitamos que llegue, y vamos a intentar llevarlo ahí y ayudarle con eso. Pero él sabe que también tiene que poner de su parte".

