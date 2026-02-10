¿Cómo funciona el nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA: Estados Unidos contra el Mundo?

La NBA sigue decidida a renovar el Juego de Estrellas, al punto que para la cita del venidero 15 de febrero en el Intuit Dome, habrá un formato que busca recuperar la competitividad, así como aumentar el interés global y conectar mejor con una afición cada vez más internacional.

En efecto, el choque entre elencos de luminarias de Estados Unidos ante figuras del resto del mundo nace con el objetivo de devolver intensidad al evento, igual que incentivar el orgullo patrio y ofrecer un espectáculo más atractivo para jugadores y espectadores, después de varias ediciones marcadas por la falta de defensa y resultados excesivamente altos.

En consecuencia, el clásico de mitad de campaña número 75 tendrá un morbo incuestionable, en relación a la batallas entre lo más granado nacido en la tierra del Tío Sam contra la élite foránea de la National Basketball Association.

¿En qué consiste el nuevo formato del Juego de Estrellas?

El nuevo modelo sustituye al tradicional sistema de conferencias, así como al adoptado recientemente, de equipos elegidos por capitanes. A partir de ahora, el mediático partido enfrentará a una selección de estadounidenses versus un combinado formado por estrellas internacionales.

La idea se inspira en competiciones como la Ryder Cup de golf o la Laver Cup de tenis, trasladando ese componente emocional al All-Star Weekend. En otras palabras, la NBA pretende reforzar la identidad competitiva del encuentro y aprovechar el crecimiento global de una liga en la que sus extranjeros ganan más peso con el paso del tiempo.

El mencionado compromiso mantiene su carácter de exhibición, pero introduce ajustes para fomentar la competitividad. Es que los equipos se forman a partir de las votaciones de aficionados, jugadores y prensa, manteniendo el sistema habitual de elección de titulares y suplentes; sin embargo, la distribución final depende de la nacionalidad de los protagonistas.

El evento conserva el formato por cuartos, aunque con incentivos adicionales y premios económicos vinculados al rendimiento y al marcador final.

¿Cómo es el torneo triangular del Juego de Estrellas 2026?

El triangular se basa en un sistema Round Robin, es decir, todos los equipos se enfrentan entre sí antes de disputar una final. El All-Star Game se dividirá en cuatro partidos cortos de 12 minutos cada uno, equivalentes a los cuatro períodos tradicionales, aunque cada uno funciona como un juego independiente.

El desarrollo del torneo sigue este orden: en el primer compromiso se enfrentan dos equipos; el ganador choca contra el tercer elenco en el segundo encuentro, mientras que el perdedor disputa el tercer duelo ante al rival restante. Tras los cotejos iniciales, los dos combinados con mejor balance avanzan a una final que decide el campeón del certamen.

Claro que si los tres conjuntos terminan con un registro idéntico (1-1), el criterio de desempate será la diferencia total de puntos obtenida en los choques disputados durante la fase inicial.

¿Qué equipos participarán en el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

La casa de Los Angeles Clippers atestiguará el desafío entre tres escuadras, una de las cuales estará claramente diferenciada: Team World, formado por estrellas internacionales procedentes de Europa, Canadá y otras regiones con representación en la NBA.

A su vez, los astros estadounidenses se dividirán en dos elencos y su distribución todavía no se anuncia, al margen de que se conoce qué figuras dirán presente en el All-Star en suelo californiano

Este planteamiento refleja la transformación de la liga en una competición global, donde el talento extranjero tiene un peso cada vez mayor en la lucha por los premios individuales y colectivos.

Kevin Durant volverá a estar en el Juego de Estrellas de la NBA | Cary Edmondson-Imagn Images

¿Qué jugadores estarán en los equipos del Juego de Estrellas?

Los rosters estarán compuestos por las principales estrellas del momento, algunas de ellas seleccionadas mediante las tradicionales votaciones en las Conferencias Este y Oeste, junto a otras invitadas por la NBA y anunciadas por el comisionado Adam Silver.

A falta de conocer la distribución de la plantilla de Estados Unidos, se mencionará a todos los elegidos para este clásico de luminarias, incluyendo a los que reemplazarán a los lesionados en cada equipo.

Team USA (se dividirá en dos elencos): Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Stephen Curry (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Jalen Brown (Boston Celtics), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Brandon Ingram (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons) y Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder).

Team World: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks) y Alperen Şengün (Houston Rockets).

