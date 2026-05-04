¿Cómo los Lakers pueden ganarle la serie de playoffs al Oklahoma City Tunder?

La serie Semifinal del Oeste entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder ya despierta una enorme expectativa. Vale recordar que la popular franquicia californiana necesitó seis partidos para eliminar (4-2) a Houston Rockets en la primera ronda de los playoffs, mientras que el vigente campeón de la NBA mostró todo su poder al barrer (4-0) a Phoenix Suns.

Asimismo, el contexto competitivo es claro: los del Crypto.com Arena llegan a esta dura batalla como el cuarto sembrado del Oeste, en tanto que OKC fue el mejor equipo de toda la temporada regular. Bajo ese panorama, pensar en una sorpresa no es sencillo, pero tampoco imposible.

Es que para que los Lakers puedan imponerse en esta eliminatoria al mejor de siete choques, el primer factor determinante será la posible reaparición de Luka Doncic. El estelar base esloveno, máximo anotador de la escuadra de JJ Redick, no ha visto acción en los playoffs debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida el 2 de abril, motivo por el cual su eventual regreso, incluso sin estar al cien por cien, podría cambiar el techo competitivo de su franquicia.

¿Qué deben hacer los Lakers para soñar con eliminar al Thunder?

Ahora bien, hasta con Luka en el tabloncillo, Los Angeles necesitará algo más que talento individual, pues el ritmo que propone Oklahoma City es el más alto de la competición, así que los de púrpura y oro deberán dar un salto físico notable para sostener la intensidad durante los 48 minutos de cada cotejo. Sin dudas, resistir ese desgaste en cada encuentro será clave para mantenerse con aspiraciones.

Ya en el apartado ofensivo, la efectividad desde el perímetro aparece como otro punto crítico. Escopeteros del calibre de Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Marcus Smart y Luke Kennard deberán acompañar a Doncic, si este último se uniforma, con una puntería confiable en triples. Es que sin esa amenaza externa, el ataque de los Lakers se volvería predecible ante una defensa joven y agresiva como la del Thunder.

¿Cómo los Lakers deben defender a Shai Gilgeous-Alexander?

Por otro lado, el foco en defensa no estará únicamente en frenar a Shai Gilgeous-Alexander como anotador, algo casi inevitable en ciertos tramos; sino en limitar su capacidad de generación para el resto de los jugadores que dirige Mark Daigneault. El panorama es simple: si SGA logra involucrar a sus compañeros con fluidez, el sistema en ataque de OKC se vuelve extremadamente difícil de contener para cualquier retaguardia de la NBA.

Tampoco puede pasar desapercibida la pintura, donde el trabajo coral será indispensable, ya que Deandre Ayton necesitará constantes ayudas para no verse superado por el dúo interior de Daigneault, conformado por Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein, quienes combinan tamaño, movilidad, versatilidad y eficacia en los dos lados.

En definitiva, la serie enfrenta dos realidades: la historia, el nombre y peso de los Lakers contra la juventud, profundidad y presente dominante del Thunder. El reto es mayúsculo para los de Redick, pero con ajustes tácticos, efectividad y el hipotético regreso del Wonder Boy balcánico, aún tienen permiso para soñar con dar el golpe.

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