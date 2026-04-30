¿Quién será el sustituto de Luka Doncic en los Lakers si no juega en la serie ante el Thunder?

Es factible que Los Angeles Lakers afronten un escenario complejo en caso de avanzar a la segunda ronda de los Playoffs de la NBA 2026, factor que, de por sí, nadie puede asegurar luego que los Houston Rockets también ganaran el quinto compromiso de la serie. Pero al margen de la actual situación deportiva de los californianos, el estatus físico de Luka Doncic continúa lejos de resolverse.

Días atrás, el periodista Shams Charania reportó que el proceso de recuperación del estelar base esloveno, tras su sonada lesión del tendón de la corva, avanza con mucha cautela y todavía no existe una fecha concreta para su regreso. Aunque el equipo mantiene la esperanza de seguir compitiendo en la postemporada, todo apunta a que el seis veces All Star no estaría disponible para una hipotética Semifinal del Oeste ante Oklahoma City Thunder.

"La recuperación de Doncic está siguiendo un camino lento. La expectativa es que si los Lakers consiguen vencer a Rockets y avanzar, Luka estará fuera de la próxima serie. Todavía no hay un plazo definido para él", indicaba Charania en sus redes sociales, lo que puede ser un golpe para las expectativas del club de púrpura y oro.

¿Quién sería el sustituto de Luka Doncic en Lakers si clasifican a las Semifinales del Oeste?

Sin el Wonder Boy en acción, Los Angeles tendría que apoyarse mucho más en la experiencia de LeBron James y en la capacidad para aportar en ataque de Austin Reaves, quien ya se reincorporó al roster activo en plena eliminatoria versus Houston, misma en la que tampoco accionó durante los primeros cuatro cotejos por una lesión, pero de oblicuo.

Al margen de que LBJ y AR sumirían una carga ofensiva todavía mayor, especialmente en partidos cerrados, el coach JJ Redick debería conseguir la fórmula para que la circulación del balón sea distinta, con menos posesiones largas y mayor dinamismo tanto dentro como fuera del poste bajo.

Ya a nivel de rol táctico, Marcus Smart seguiría de titular como teórico "1", así que se encargaría de conducir muchos ataques, junto a, evidentemente, James y Reaves. A su vez, el escopetero Luke Kennard tendría que recuperar sus mejores versiones, de final de ronda regular e inicios de estos playoffs, para intentar compensar un poco la hipotética ausencia de Doncic, el mejor anotador de la NBA en la actualidad.

¿Cuáles son los números de Marcus Smart y Luke Kennard en estos playoffs?

Avalando su fama de base con bagaje en fases decisivas, Smart ha tenido muy buena serie contra Rockets, tanto que promedia 16.2 unidades con 6.4 asistencias, 49.0% en tiros de campo y 44.0% en triples.

Por su parte, Kennard ha ido a menos en los presentes playoffs; no obstante, sus 14.4 puntos de media, 4.0 tableros y 3.0 pases de anotación, aunado a 48.0% de cancha y 40.9% desde el perímetro, indican que es un activo que puede ayudar mucho en ofensiva secundaria.

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