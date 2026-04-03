¿Cómo quedará el quinteto titular de los Lakers sin Austin Reaves la próxima temporada?

La posible salida de Austin Reaves quizás marque un antes y un después en la estructura deportiva de Los Angeles Lakers, de cara a la próxima temporada de NBA. El escolta, que en los últimos años se consolidó como una pieza clave y el principal socio ofensivo de Luka Doncic en el Crypto.com Arena, estaría listo para explorar la agencia libre en busca de un contrato bastante lucrativo.

El ascendente escopetero rechazó el pasado verano una extensión de aproximadamente 90 millones de dólares por cuatro campañas y todo indica que también declinará su opción de jugador por $14.9 millones. De ese modo, considerando que el mercado lo proyectaría para obtener un pacto sobre $120.000.000, la salida del activo de 27 años puede ser inevitable en Hollywood, lo que traería consigo que la gerencia deba conseguirle sustituto.

Este escenario también impactaría en otras pretensiones de los Lakers para mejorar el roster. Es que sin Reaves en nómina, la posibilidad de adquirir a Giannis Antetokounmpo se desvanece, ya que el citado escolta es considerado una pieza clave en cualquier negociación con los Milwaukee Bucks por el Greek Freak; en consecuencia y sin activos de peso, el alto ejecutivo Rob Pelinka tendría dificultades para concretar un movimiento de semejante magnitud.

Asimismo, hay que tomar en cuenta la probable salida de LeBron James, quien a sus 41 años ya no figura como el eje del proyecto y tampoco recibiría una oferta importante de parte del club angelino para la 2026/2027. De concretarse las dos bajas, el equipo que entrena JJ Redick quedaría completamente en manos de un Doncic que no tendría más remedio que cargar con todo el peso del ataque y del liderazgo del vestuario.

Por consiguiente, el quinteto titular de los Lakers sufriría una reconfiguración significativa, dado que Luka se mantendría de base y principal generador, acompañado en el backcourt por Marcus Smart, quien aportaría defensa, intensidad y experiencia. En la pintura, Deandre Ayton ocuparía de nuevo el rol de pívot, siempre y cuando active su opción de jugador o llegue a un acuerdo de renovación con la franquicia (igual que Smart).

Para el puesto de 4, el coach Redick podría devolverle protagonismo a Jarred Vanderbilt, valorando su energía en el retroceso y capacidad atlética, aunque no se descarta un regreso de Rui Hachimura si la gerencia decide firmarlo otra vez (será agente libre).

De ese modo, la mayor incógnita en la alineación principal de Los Angeles estaría en la posición de alero. Es que ante la falta de una segunda opción ofensiva confiable, los de púrpura y oro intentarían acudir al mercado de cambios y obtener una figura de la talla de Michael Porter Jr., que encaja a la perfección como principal escudero del esloveno y parece ser subastado por los Brooklyn Nets debido que su contrato termina en 2027, lo que supone que lo perderían "gratis" en ese momento.

En definitiva, el posible quinteto titular de la tradicional organización californiana quedaría conformado por Doncic, Smart, Porter Jr., Vanderbilt y Ayton. Un núcleo con talento, pero que necesitaría ajustes adicionales para competir al más alto nivel en la Conferencia Oeste.

El posible quinteto titular de Lakers en la 2025/2026 si Reaves se marcha libre

Jugador Posición Luka Doncic Base armador Marcus Smart Escolta Michael Porter Jr. Alero Jarred Vanderbilt Ala pívot Deandre Ayton Centro

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