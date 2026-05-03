¿Cómo quedó la serie particular entre Lakers y Thunder esta temporada de la NBA?

La gran prueba de fuego que tendrán los Lakers esta temporada para conocer si son un equipo capaz de conseguir un campeonato, es derrotar al Oklahoma City Thunder en las semifinales del Oeste. Sin embargo, llegan a la serie sin la etiqueta de favoritos.

El historial en la temporada entre ambos equipos favorece notablemente al Thunder, un equipo que ganó, y por amplia diferencia, a los Lakers en los tres encuentros en los que se enfrentaron durante la ronda regular.

Aunque en una serie de postemporada todo puede pasar, la diferencia también ve relacionada con los jugadores que podrán estar en el terreno de juego, ya que los Lakers siguen sin contar con Luka Doncic y el Thunder sin Jalen Williams, ambos sin fechas confirmadas de regreso.

“Creo que su personalidad, una personalidad tan dinámica, puede eclipsar el hecho de que es un competidor implacable”, dijo Mark Daigneault, ex Entrenador del Año de la NBA y estratega del Thunder. “Es un gran competidor. Nunca hay un partido en el que no compita. Juega con energía todas las noches. Es un jugador que probablemente le cuesta desconectar. Y eso ayuda al equipo. Ayuda al equipo a mantenerse concentrado. Ayuda al equipo a mantenerse competitivo. Es una gran personalidad en el equipo. Por lo tanto, su presencia a nuestro alrededor es de vital importancia”.

JJ Redick, durante la serie contra Houston, dijo que Doncic no ha tenido progresos importantes. “No ha habido progreso en términos de su trabajo en la cancha”, dijo antes del Juego 4 . “Hizo algunos tiros muy ligeros en Los Angeles antes de que este equipo llegara a Houston, pero todavía hay algún tiempo antes de que podamos empezar a marcar una fecha en el calendario en la que podría volver a la cancha en un juego real”.

¿Cómo fueron los encuentros entre ambos en ronda regular?

Tres de las cuatro victorias del Thunder contra los Lakers fueron por 29 puntos o más, una señal de que será muy complicado para el equipo de Los Angeles mantenerse competitivos ante uno de los mejores equipos de la liga.

Juego 1 de ronda regular: Thunder 121 - 92 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 30 puntos en la victoria en Oklahoma el 12 de noviembre de 2025.

Juego 2 de ronda regular: Lakers 110-119 Thunder. Jalen Williams lideró la victoria de Oklahoma en Los Angeles el 9 de febrero.

Juego 3 de ronda regular: Thunder 139-96 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 28 puntos en la victoria en el Paycom Center el 02 de abril.

Juego 4 de ronda regular: Lakers 87-123 Thunder. Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 25 puntos y ocho asistencias, en el Crypto.com Arena de Los Angeles el 07 de abril.

Serie temporada 2025-2026

Fecha Local Marcador Ganador Margen 12 nov 2025 Thunder 121 - 92 Thunder +29 9 feb 2026 Lakers 110 - 119 Thunder +9 2 abr 2026 Thunder 139 - 96 Thunder +43 7 abr 2026 Lakers 87 - 123 Thunder +36

Más contenido de Los Angeles Lakers