¿Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA 2026 en vivo online, TV y streaming?

El Juego de Estrellas de la NBA es mucho más que un partido de exhibición; representa la esencia del espectáculo del baloncesto moderno, donde las mayores luminarias universales se reúnen para celebrar el talento, la creatividad y la conexión que define a la prestigiosa liga.

La cita del 2026 se celebrará el 15 de febrero en la casa de Los Angeles Clippers, el Intuit Dome de Inglewood, California, consolidando el evento como uno de los más seguidos del calendario y un escaparate que trasciende fronteras.

De esa forma, para los aficionados se antoja clave saber cómo seguir en directo las acciones del compromiso que pone la guinda al pastel del Fin de Semana de Estrellas.

¿Dónde ver el Juego de Estrellas de la NBA en TV, online legal y sin interrupciones?

El All Star Game contará con una amplia cobertura televisiva y digital tanto en territorio estadounidense como en América Latina y el resto del mundo.

Televisión: NBC tendrá la concesión principal televisiva del evento a nivel nacional en inglés, mientras que Telemundo narrará las acciones para la audiencia hispanohablante en Estados Unidos, al tiempo que Canal 6 hará lo propio en México, ESPN para el resto de Latinoamérica y DAZN en España

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial para el Juego de Estrellas de la NBA en vivo en suelo norteamericano, mientras que Disney+ será la plataforma bajo suscripción utilizada en Latinoamérica, Amazon Prime en España y el NBA League Pass servirá en México y el resto del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecen paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo del clásico de mitad de campaña en la National Basketball Association (según disponibilidad por región), gracias a los canales que tienen los derechos.

¿Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA por ESPN y Disney Plus?

Para ver la edición 75 del Juego de Estrellas de la NBA desde dispositivos móviles u online por ESPN App o Disney+ se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo o ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA All Star Game” o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver el Juego de Estrellas de la NBA en el celular?

Una de las formas más cómodas de seguir el clásico de luminarias es desde el teléfono móvil. La NBA ofrece su aplicación oficial, disponible tanto en dispositivos Android como iOS, que permite acceder a partidos en directo, repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo del Fin de Semana de las Estrellas.

Una vez instalado el servicio hay que iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del evento.

Entre las Apps autorizadas disponibles para el Juego de Estrellas de la NBA se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán el Juego de Estrellas de la NBA en español?

La retransmisión autorizada del All Star en castellano contará con un equipo de comentaristas reconocido en el ámbito de habla hispana, ya que se trata de profesionales con amplia experiencia en la NBA, algunos en roles de narradores y analistas y otros, incluso, como técnicos o jugadores.

Telemundo: Álvaro Martín (narrador), Diego Balado (comentarista), Carlos "Coach" Morales (ex técnico y comentarista) y Greivis Vásquez (ex NBA y comentarista).

ESPN: Ernesto Jerez (narrador) y Fabricio Oberto (ex NBA y comentarista).

DAZN/Amazon Prime Video: Lalo Alzueta (narrador), Andrés Monte (comentarista) y Marc Mundet (comentarista).

Más noticias sobre NBA