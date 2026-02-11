¿Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA 2026 en vivo en España?

El Juego de Estrellas de la NBA se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario internacional, tanto que en España su impacto sigue siendo especialmente relevante.

En efecto, el crecimiento del interés por la afamada liga estadounidense en la Madre Patria ha tenido mucho que ver con el legado dejado por los hermanos Gasol, en especial Pau, quien no sólo logró dos anillos de campeón con Los Angeles Lakers; consiguió seis invitaciones al clásico de mitad de temporada (por tres de Marc) y acercó la National Basketball Association a toda una generación de aficionados.

De hecho, Pau y Marc gestaron una hazaña única en la historia cuando se erigieron en 2015 en la primera pareja de hermanos en titularizar en el afamado evento, disputado en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

A partir de entonces, el All-Star Game se vive como una celebración del baloncesto global, combinando espectáculo, talento y entretenimiento, y consolidando a la nación ibérica dentro de los mercados europeos más fieles a la competición.

¿Dónde ver el Juego de Estrellas de la NBA en TV, online legal y sin interrupciones en España?

El tradicional partido de luminarias de la NBA, que en 2026 se celebrará en el Intuit Dome de Inglewood, casa de los Clippers, podrá seguirse en España mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de retransmisión; un total de dos.

Televisión: pese a ser originalmente un servicio streaming, DAZN se ha reconvertido en una especie de canal televisivo, deportivo y pago, encargado de llevar la temporada 2025/2026 de la liga profesional estadounidense en la Madre Patria, incluyendo el All-Star.

Streaming: al igual que el streaming de DAZN, Amazon Prime Video (bajo suscripción paga) emitirá el Juego de Estrellas de Inglewood.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecen paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo de la tradicional cita de la National Basketball Association (según disponibilidad por región), gracias a las empresas que tienen los derechos, como DAZN.

¿Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA por DAZN y Amazon Prime en España?

Los aficionados que habitan en la nación hispanoamericana pueden seguir el evento de estrellas de la NBA, que en esta ocasión los disputarán dos elencos estadounidenses contra el Team World, desde dispositivos móviles u online, así como en un Smart TV, aunque deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de DAZN o Amazon Prime Video que incluya el acceso a contenido de NBA.

2. Abrir la app de DAZN o Amazon Prime en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA All-Star Game” o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

El serbio astro serbio Nikola Jokic estará en el Juego de Estrellas de la NBA 2026 | David Richard-Imagn Images

¿Quiénes narrarán el Juego de Estrellas de la NBA para España?

La retransmisión en España contará con narradores y comentaristas especializados en NBA, habituales en las emisiones durante la temporada regular, tanto para DAZN como en Amazon Prime Video.

DAZN: Fran Guillén (narrador), Edu Salán (narrador), Gonzalo Vázquez (comentarista) y Raül López (ex NBA y comentarista).

Amazon Prime Video: Lalo Alzueta (narrador), Marc Mundet (narrador), Andrés Monje (comentarista) y Anna Cruz (ex WNBA y comentarista).

¿Cómo descargar la App para ver el Juego de Estrellas en España a través del celular?

Para no perderse ni un segundo de acción en el venidero All-Star Game desde el teléfono móvil se puede utilizar la aplicación oficial de la NBA, disponible en España tanto en dispositivos Android como iOS, que permite acceder a desafíos en directo, repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo del Fin de Semana de Estrellas.

Una vez instalado el servicio hay que iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del evento.

Entre las Apps autorizadas en España para el Juego de Estrellas de la NBA se encuentran las siguientes:

NBA App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

