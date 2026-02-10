Explicación de las nuevas reglas y puntuación del Juego de Estrellas de la NBA

La NBA afronta una nueva etapa en el Juego de Estrellas con el objetivo de recuperar la competitividad, así como aumentar la intensidad en la duela y ofrecer un espectáculo más atractivo para aficionados y patrocinantes. De ese modo, el ente deportivo que rige Adam Silver ha introducido un formato renovado que busca incentivar el esfuerzo defensivo y mantener la emoción hasta el final.

En efecto, el nuevo formato del clásico de mitad de campaña se estrena este 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California, mismo que se disputará entre tres equipos: dos formados por luminarias estadounidenses y un tercero compuesto por astros internacionales bajo el nombre de Team World. Una fórmula que pretende reflejar el carácter global de la prestigiosa liga y equilibrar el nivel deportivo del evento.

El cambio responde a las críticas recibidas en los últimos años por la falta de intensidad y marcadores excesivamente altos; en consecuencia, la NBA apostará por un sistema de puntuación diferente que elimina el tiempo tradicional en los minutos decisivos y centra el desenlace en alcanzar una cifra concreta de puntos. Así, cada posesión adquiere mayor valor, buscando que los protagonistas compitan hasta la última canasta.

LeBron James y Giannis Antetokounmpo volvieron a ser seleccionados para el Juego de Estrellas de la NBA 2026 | Trevor Ruszkowski-Imagn Images

¿Qué es el Final Target Score?

El Final Target Score es la cifra de puntos que determina el desenlace del encuentro, pues en lugar de jugarse un cuarto final cronometrado, como en un desafío normal de NBA, el marcador se fija sumando una cantidad determinada al equipo que lidera el choque al término del tercer período, así que a partir de ese momento el reloj deja de correr y gana el elenco que alcance primero ese objetivo.

Semejante sistema elimina la posibilidad de finales relajados o decididos por el tiempo restante, ya que obliga a las escuadras a seguir anotando y defendiendo hasta la última acción. Asimismo, evita las faltas tácticas para detener el reloj, favoreciendo un desenlace de mayor fluidez, cargado de emoción para el espectador.

¿Qué es el Elam Ending y cómo afecta al Juego de Estrellas?

Por su parte, el Elam Ending es el método en el que se basa el Final Target Score. Este formato, ideado para aumentar la competitividad en los tramos cumbres del cotejo entre luminarias, sustituye el cronómetro por un objetivo de puntuación.

En definitiva, su aplicación en el Juego de Estrellas del próximo domingo en la casa de Los Angeles Clippers busca asegurar que el encuentro termine siempre con una acción decisiva, que generalmente es una canasta ganadora.

En el contexto del All-Star, el Elam Ending pretende devolver la tensión competitiva que caracterizaba al evento en décadas anteriores, dado que al no existir un límite de tiempo en el tramo final, los jugadores deben mantener la concentración y el esfuerzo defensivo, ya que cualquier error puede resultar definitivo.

