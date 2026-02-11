¿Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA 2026 en vivo en México?

El Juego de Estrellas de la NBA es uno de los eventos deportivos más esperados del año, incluso en México, donde el impacto de la mencionada cita trasciende la duela.

Es que el clásico de mitad de temporada se ha consolidado como un espectáculo global que conecta con millones de aficionados gracias a la popularidad creciente del baloncesto, igual que la ya tradicional presencia de figuras latinas en la liga y el atractivo del show que combina deporte con entretenimiento y cultura pop.

Por otro lado, México representa uno de los mercados más importantes fuera de Estados Unidos para la National Basketball Association, con una audiencia fiel que sigue tanto la campaña regular como playoffs, Finales y grandes eventos, convirtiendo al All-Star en una obligación para los fans.

En consecuencia, la edición 2026 a celebrarse en el Intuit Dome, casa de Los Angeles Clippers, promete captar millones de seguidores en suelo azteca, dado que habrá facilidad allí para disfrutar de las mayores luminarias de la competición.

¿Dónde ver el Juego de Estrellas de la NBA en TV, online legal y sin interrupciones en México?

El Juego de Estrellas de este domingo podrá verse en México a través de las señales oficiales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.

Luka Doncic estará en el Juego de Estrellas de la NBA 2026 | Kyle Terada-Imagn Images

Televisión: aunque Amazon Prime tiene la concesión de muchos partidos de ronda regular en México, será ESPN quien lleve la señal del venidero All-Star Game para dicho país.

Streaming: Disney+ y ESPN App, ambas bajo suscripción paga, serán las plataformas streaming en suelo azteca del clásico de luminarias.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecen paquetes con canales deportivos y de transmisión en vivo de la tradicional cita de la National Basketball Association (según disponibilidad por región), gracias a los canales que tienen los derechos, como ESPN.

¿Cómo ver el Juego de Estrellas de la NBA por ESPN y Disney Plus en México?

Para ver la edición 75 del Juego de Estrellas de la NBA desde dispositivos móviles u online en México, hay que entrar en ESPN App o Disney+ y seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo o ESPN.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA All-Star Game” o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Quiénes narrarán el Juego de Estrellas de la NBA para México?

La retransmisión autorizada para México contará con narración y comentarios especializados en NBA, así como la imagen de dos voces reconocidas a la hora de aportar contexto, estadísticas y análisis durante el partido.

ESPN y Disney+: Ernesto Jerez (narrador) y Fabricio Oberto (ex NBA y comentarista).

⭐ Los 24 elegidos para el #NBAAllStar 2026 ⭐ pic.twitter.com/zetmZsB8G3 — NBA Latam (@NBALatam) February 2, 2026

¿Cómo descargar la App para ver el Juego de Estrellas en México a través del celular?

Una de las formas más cómodas para seguir el All-Star desde el teléfono móvil es utilizando la aplicación oficial de la NBA, disponible en México tanto en dispositivos Android como iOS, que permite acceder a desafíos en directo, repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo del Fin de Semana de Estrellas.

Una vez instalado el servicio hay que iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del evento.

Entre las Apps autorizadas en México para el Juego de Estrellas de la NBA se encuentran las siguientes:

Disney+/ESPN App: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Más sobre NBA