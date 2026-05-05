¿Cómo ver la serie de playoffs Spurs vs. Timberwolves en vivo, TV y streaming?

Los Minnesota Timberwolves demostraron su experiencia y bagaje en playoffs al robar la localía en el propio Juego 1 de su serie de Semifinal del Oeste contra los favoritos San Antonio Spurs.

Eso sí, dicha batalla apenas comienza, motivo por el cual se espera que el club texano, segundo sembrado de la hostil conferencia, responda a partir del segundo encuentro y niveles las acciones.

Quien gane la eliminatoria tendrá el derecho de disputar las Finales de Conferencia ante el vencedor de la otra llave restante del Oeste, que empieza este miércoles entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers.

¿Dónde ver la serie de playoffs Spurs-Timberwolves en TV, online legal y sin interrupciones?

Este atractivo cruce contará con una amplia cobertura global tanto en televisión como en plataformas digitales, que se repasará a continuación.

Televisión: ESPN y NBC serán las cadenas televisivas que llevarán las acciones entre Spurs y T-Wolves a nivel nacional en inglés, mientras que ESPN narrará para la audiencia en Latinoamérica.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial de esta serie en suelo norteamericano, al tiempo que Disney+, Amazon Prime Video, NBA League Pass y DAZN se antojan como alternativas de streaming en Latinoamérica, España e incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece señal digital con canales deportivos y de transmisión en vivo de los juegos entre San Antonio y Minnesota (según disponibilidad por región), gracias a las compañías que tienen los derechos.

Los canales para ver la serie de playoffs Spurs-Timberwolves en México

El fan de la NBA que vive en México tiene garantizado una cobertura en la que podrá elegir entre seguir los partidos de esta Semifinal del Oeste en televisión o disfrutarlo en cualquier dispositivo con conexión a internet.

Televisión: ESPN goza de la cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llega por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como Amazon Prime, siendo esta última la que emitirá los eventuales siete compromisos de esta batalla.

¿Cómo ver la serie de playoffs Spurs-Timberwolves por Disney Plus y ESPN?

Para ver el Spurs-Timberwolves desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA” o "Spurs-Timberwolves", o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver la serie de playoffs Spurs-Timberwolves en el celular?

A fin de disfrutar de forma legal de esta fase y las que restan de los Playoffs de la National Basketball Association en un smartphone o tablet hay que descargar las aplicaciones oficiales. Ya una vez instaladas se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del compromiso.

Entre las Apps autorizadas disponibles para los playoffs se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán la serie de playoffs Spurs-Timberwolves en español?

La cobertura en castellano de los duelos entre el elenco texano y su par de Minneapolis estarán a cargo de reconocidos narradores, analistas y, en algunos casos, ex jugadores y entrenadores de baloncesto internacional, dependiendo de la señal elegida.

ESPN: Leo Montero, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Julio Lamas.

Amazon Prime Video México: Álvaro Martín y Carlos "El Coach" Morales.

DAZN/Amazon Prime Video España: Fran Guillén, David Pérez, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez.

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