Confirman la fecha de regreso de Stephen Curry a los Golden State Warriors

Los Golden State Warriors confirmaron este viernes que su base estrella Stephen Curry regresará a la acción este domingo ante los Houston Rockets, justo a tiempo para ponerse a tono de cara a la disputa del torneo Play-In, antesala a los playoffs de la NBA.

Curry se ha perdido los últimos 27 partidos de Golden State debido a una lesión en la rodilla derecha, jugando por última vez el 30 de enero contra los Detroit Pistons. Participó en partidos de entrenamiento el martes y el miércoles, y no sufrió ningún contratiempo, por lo que tiene luz verde del cuerpo médico para volver a la duela.

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó antes de regresar este fin de semana.

Golden State ha tenido dificultades sin Curry, registrando un balance de 9-18 durante su ausencia. En total, el equipo acumula un récord de 13-25 esta temporada cuando él no juega, en comparación con el 23-16 que ostentan cuando Curry comanda la ofensiva del equipo.

Golden State Warriors star Stephen Curry is expected to be cleared to return on Sunday against the Houston Rockets after missing over two months and 27 consecutive games due to a persistent knee injury, sources tell me and @anthonyVslater. pic.twitter.com/Bvf1L7bFxJ — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

"Todo esto forma parte del proceso de rehabilitación y de las diversas pruebas a las que se somete", comentó el entrenador Steve Kerr a ESPN.

"No estamos persiguiendo una plaza en el Play-In; ya estamos firmemente instalados ahí, hagamos lo que hagamos", afirmó Kerr. "En definitiva, si Steph está sano, jugará, porque para eso estamos aquí. La oportunidad de acceder a los playoffs es algo de gran importancia para nosotros, y también para Steph", aseguró.

Y es que para Kerr es de vital importancia recuperar a su base estrella, que esta temporada promedia 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de cancha, 39.1% en triples, 93.1% en tiros libres, 22.7 de PER y 3.9 Wins Shares.

Los Warriors ya están anclados en los puestos que dan acceso al Play-In con marca de 36-41, en una Conferencia Oeste que sólo tiene que definir el orden de los equipos que disputarán de forma directa los playoffs.

Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers y los Warriors ya saben que disputarán el torneo que definirá a los equipos que disputarán los playoffs de la campaña 2025/26 de la NBA.

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