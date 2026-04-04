Confirman la fecha de regreso de Stephen Curry a los Golden State Warriors
Los Golden State Warriors confirmaron este viernes que su base estrella Stephen Curry regresará a la acción este domingo ante los Houston Rockets, justo a tiempo para ponerse a tono de cara a la disputa del torneo Play-In, antesala a los playoffs de la NBA.
Curry se ha perdido los últimos 27 partidos de Golden State debido a una lesión en la rodilla derecha, jugando por última vez el 30 de enero contra los Detroit Pistons. Participó en partidos de entrenamiento el martes y el miércoles, y no sufrió ningún contratiempo, por lo que tiene luz verde del cuerpo médico para volver a la duela.
"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó antes de regresar este fin de semana.
Golden State ha tenido dificultades sin Curry, registrando un balance de 9-18 durante su ausencia. En total, el equipo acumula un récord de 13-25 esta temporada cuando él no juega, en comparación con el 23-16 que ostentan cuando Curry comanda la ofensiva del equipo.
"Todo esto forma parte del proceso de rehabilitación y de las diversas pruebas a las que se somete", comentó el entrenador Steve Kerr a ESPN.
"No estamos persiguiendo una plaza en el Play-In; ya estamos firmemente instalados ahí, hagamos lo que hagamos", afirmó Kerr. "En definitiva, si Steph está sano, jugará, porque para eso estamos aquí. La oportunidad de acceder a los playoffs es algo de gran importancia para nosotros, y también para Steph", aseguró.
Y es que para Kerr es de vital importancia recuperar a su base estrella, que esta temporada promedia 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de cancha, 39.1% en triples, 93.1% en tiros libres, 22.7 de PER y 3.9 Wins Shares.
Los Warriors ya están anclados en los puestos que dan acceso al Play-In con marca de 36-41, en una Conferencia Oeste que sólo tiene que definir el orden de los equipos que disputarán de forma directa los playoffs.
Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers y los Warriors ya saben que disputarán el torneo que definirá a los equipos que disputarán los playoffs de la campaña 2025/26 de la NBA.
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Periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Especialista en MLB y amante del fútbol. NBA, F1, boxeo y NFL mis otras pasiones. Del FC Barcelona desde niño. No discuto la grandeza de Messi con nadie.Follow luiscarlosgr