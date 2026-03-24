¿Jugará Stephen Curry con los Warriors en el torneo Play-In de la NBA?

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, dijo esta semana que su estrella Stephen Curry estará disponible para jugar el torneo Play-In de 2026, siempre que esté completamente recuperado de la lesión en la rodilla derecha que lo ha mantenido al margen desde hace semanas.

Los Warriors amanecieron este martes décimos en la Conferencia Oeste de la NBA con marca de 34-38, anclados en el último lugar que da acceso a los puestos para disputar el torneo Play-In. Y es que los New Orleans Pelicans, su más cercano perseguidor en la clasificación, está a 9 victorias de alcanzarlos.

Si los Warriors terminan la temporada en esa última plaza del torneo Play-In tendrían que ganar dos partidos como visitantes para clasificarse a los playoffs No obstante, están aún a dos victorias de alcanzar a Los Angeles Clippers en la octava plaza de la conferencia.

Cabe recordar que una gira de seis partidos fuera de casa de Golden State concluye contra los Dallas Mavericks, y después el equipo decidirá los pasos a seguir con Curry.

Steph Curry wasn't cleared for the scrimmage in Atlanta on Sunday morning, per Warriors. Just did more court/rehab work with Rick Celebrini. Warriors saying there was no setback. He just wasn't yet ready to advance to next stage.https://t.co/avYZJZKrnX — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 23, 2026

"Todo esto forma parte del proceso de rehabilitación y de las diversas pruebas a las que se somete", comentó Kerr a ESPN. "Simplemente se ha retrasado uno o dos días", aclaró con respecto a la salud de Curry.

"No estamos persiguiendo una plaza en el Play-In; ya estamos firmemente instalados ahí, hagamos lo que hagamos", afirmó Kerr. "En definitiva, si Steph está sano, jugará, porque para eso estamos aquí. La oportunidad de acceder a los playoffs es algo de gran importancia para nosotros, y también para Steph", aseguró.

Curry no ha jugado desde el pasado 30 de enero, mientras lidia con una contusión ósea en la rodilla. Golden State llegaba al lunes con un balance de 23-16 con Curry en la cancha y de 10-22 sin él, incluyendo una racha de 1-8 que los ha hecho caer a un registro de 6-15 desde su última lesión.

Por ello, para Kerr es de vital importancia recuperar a su base estrella, que esta temporada promedia 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de cancha, 39.1% en triples, 93.1% en tiros libres, 22.7 de PER y 3.9 Wins Shares.

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó.

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