El contrato que podrían ofrecerle los Cavaliers a LeBron James para que se retire en Cleveland

Cuando LeBron James se convierta en agente libre el próximo mes de julio, la NBA volverá a girar (de nuevo) alrededor de su figura. A sus 41 años y camino a los 42 para entonces, cualquier decisión contractual del Rey ya no se medirá sólo en términos de rendimiento deportivo; también de legado, impacto económico y viabilidad financiera. Es ahí donde el caso de los Cleveland Cavaliers se vuelve tan fascinante como complejo.

Es que el elenco de Ohio tiene una de las nóminas más cargadas de la competición, debido a las presencias de los Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen, quienes concentran gran parte del tope salarial, cortesía de pactos largos y crecientes. De hecho, entre Spider Mitchell y Garland superarán con holgura los 92 millones de dólares ($92.272.138) en la 2026/2027, mientras que Mobley completó una extensión en 2024 que le permitirá ganar $50.1 millones el próximo ejercicio.

De ese modo y tomando en cuenta semejantes escenarios financieros, pensar en ofrecerle a LeBron un contrato máximo tradicional, de al menos 50 millones anuales, no sólo luce improbable; se antoja casi irresponsable e imposible. Por si fuera poco, Jarrett Allen devengará $28.000.000 en la siguiente contienda, dejando un margen económico aún menor para la gerencia que opera en el Rocket Arena.

Ahora bien, es cierto que James ha exprimido al máximo sus salarios, en especial desde que representa a Los Angeles Lakers, en la 2018/2019, pero también ha demostrado algo clave: cuando desea ganar y/o accionar para un determinado equipo, es capaz de bajarse el sueldo, tal y como lo justificó con el Miami Heat y en su segunda pasantía con los Cavaliers. En consecuencia, su valor fuera de la duela, influencia en la franquicia de su ciudad (nació en Akron) y eventual rol de líder veterano permitirían imaginar un acuerdo distinto y a la "baja".

¿Cuánto dinero deberían ofrecerle los Cavaliers a LeBron James para firmarlo en la agencia libre de 2026?

Un escenario lógico sería un contrato corto, de un año, cobrando entre 15 y 25 millones de dólares y asumiendo que la gerencia de Cleveland traspase a Garland y, quizás, a Allen. Todo esto permitiría a la escuadra que entrena Kenny Atkinson mantenerse por debajo del tope salarial o conservar flexibilidad y rodear mejor a su núcleo joven. A cambio, LBJ tendría minutos gestionados, aspiraciones reales de competir en el Este y, lo más importante, el cierre de su mítica carrera en el sitio donde empezó.

También existe la opción del famoso “one-and-one”; es decir, un curso garantizado adicionando una opción de jugador para la 2027/2028, lo que sería ideal para ambas partes. Los de Ohio evitan compromisos a largo plazo con el basquetbolista de mayor edad en la NBA actual y éste mantiene el control absoluto de su futuro, evaluando si su cuerpo y ambición siguen alineados con el proyecto deportivo.

En definitiva, los Cavaliers pueden ampararse en la narrativa emocional y espiritual a fin de convencer a LeBron James de dejar a los Lakers y el glamour de Hollywood para volver a su verdadera casa.

Más noticias sobre LeBron James