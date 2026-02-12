Cooper Flagg se pierde el Rising Stars por lesión: ¿Cuándo regresa a los Mavericks?

El novato de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg, no podrá estar presente este fin de semana en la reunión de estrellas de la NBA, ausentándose del Rising Stars Game, así como del juego de este jueves ante Los Angeles Lakers, por un esguince en el pie izquierdo, informó su equipo en un comunicado oficial.

Quien seguramente gane el Novato del Año de la NBA esta temporada se sometió a un resonancia magnética que reveló la gravedad de la lesión, la cual se produjo en el partido ante los Phoenix Suns de este martes.

Pese al mala noticia, los Mavericks no esperan que la primera selección general del Draft de la NBA se pierda partidos más allá del Fin de Semana de las Estrellas, según informó Tim MacMahon de ESPN. Por ello, las alarmas no están encendidas de momento, esto a la espera de su pronta recuperación.

Por su parte, el comisionado de la liga, Adam Silver, informó que Ace Bailey, del Utah Jazz, será su reemplazo en el Team Melo del Rising Stars.

Cooper Flagg underwent an MRI that revealed a left midfoot sprain, the Mavs announced.



He will miss the team’s game vs. the Lakers on Thursday as well as the 2026 Castrol Rising Stars game on Friday. pic.twitter.com/MDT9UWN8yQ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 12, 2026

El producto de Duke tiene un promedios de 20,4 puntos por partido, 6.6 rebotes, 4.1 asistencias y 1.2 robos en 49 apariciones esta temporada. Además registra 48.2% en tiros de campo, 30.2% en triples y 80.4% en tiros libres, en lo que ha sido una campaña que vislumbra una carrera brillante en la NBA.

Es importante destacar que Dallas ha perdido ocho partidos consecutivos a pesar de que Flagg promedia 29.7 puntos, 7.6 rebotes y 4.3 asistencias durante ese periodo. El primer juego de los Mavs tras el parón será como visitantes contra los Minnesota Timberwolves el 20 de febrero y se espera que el recluta esté en la duela para entonces.

¿Por qué Cooper Flagg es un jugador tan especial?

Pese a gozar de un tamaño de puesto 3 o hasta 4, el joven escopetero posee una habilidad tremenda a la hora de conducir el balón, factor que le ayuda trabajar de escolta, o hasta fungir de piloto.

Aunado a su gran capacidad a la hora de atacar la llave y lanzar a medio rango, Flagg es un inmisericorde perimetral, tanto que promedió 38.5% en triples durante 37 partidos con Duke.

Por otro lado y al margen de su dominio en ataque (dejó 19.2 unidades en 30.6 minutos de media en la NCAA), el sensacional basquetbolista tampoco pasa desapercibido por su férrea defensiva, al punto de promediar 1.4 robos y 1.4 bloqueos con los Blue Devils. Evidentemente, su envergadura física también le lleva a tomar muchos rebotes (7.5).

Más noticias sobre NBA