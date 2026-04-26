¿Cuál es el estatus de Victor Wembanyama en los Spurs para el Juego 4 ante los Trail Blazers?

Los San Antonio Spurs continúan atentos a la evolución física de Victor Wembanyama mientras avanza su serie de primera ronda de playoffs frente a Portland Trail Blazers.

De ese modo, el periodista Brett Siegel confirmó que el joven pívot francés figura como duda para el cuarto partido, este domingo en Portland, debido a que permanece bajo el protocolo de conmoción cerebral de la NBA.

La situación de Wemby se originó durante el segundo encuentro de la eliminatoria, disputado en San Antonio, cuando sufrió un fuerte impacto tras golpearse la barbilla contra el tabloncillo. A partir de entonces, el cuerpo médico de los Spurs ha seguido de cerca su recuperación, evaluando diariamente su respuesta a las distintas etapas del protocolo establecido por la liga.

Aunque el gigante galo no pudo participar en el tercer compromiso, que terminó con victoria para los texanos, el entrenador interino de dicho club, Mitch Johnson, ofreció señales positivas en conferencia de prensa, detallando que el doble All Star ha mostrado avances importantes y se encuentra respondiendo favorablemente al tratamiento y a las evaluaciones neurológicas correspondientes.

Victor Wembanyama is listed as questionable for Game 4 in Portland tomorrow night. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 25, 2026

La evolución del estado físico de Wembanyama resulta clave para los Spurs, especialmente considerando el momento que atraviesa esta serie de primera ronda, la cual lidera 2-1 y tiene la oportunidad de ampliar su ventaja antes de regresar a casa para el quinto careo. Sin embargo, la prioridad dentro de la franquicia continúa siendo la salud del estelar jugador por encima de cualquier urgencia competitiva.

Hay que recordar que el protocolo de conmoción cerebral de la NBA exige que los atletas completen diferentes fases de recuperación previo a recibir autorización médica para volver a la actividad. Estas etapas incluyen controles físicos, ejercicios cardiovasculares progresivos y revisiones neurológicas que permitan descartar síntomas persistentes.

Claro está, la presencia del Alien representa un factor determinante para San Antonio, tanto que en su debut absoluto en playoffs, el pasado 19 de abril, anotó 35 puntos y confirmó el impacto que puede generar en escenarios de máxima presión. Ya durante la ronda regular, Wembanyama consolidó su estatus de luminaria emergente de la NBA al ser reconocido como Jugador Defensivo del Año y aparecer entre los tres finalistas al MVP, gracias a promedios de 25.0 unidades, 11.5 rebotes y 3.1 tapones.

En definitiva, mientras los Spurs buscan dar un paso importante en la llave contra Blazers, la expectativa se mantiene centrada en la disponibilidad de su máxima estrella para el cuarto partido.

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