¿Cuál es la lesión de la estrella de los Timberwolves Anthony Edwards y cuánto tiempo se perderá?

Los Minnesota Timberwolves recibieron noticias poco alentadoras en plenos Playoffs de la NBA, y que van de la mano a Anthony Edwards.

Es que el escolta de 24 años sufrió un inconveniente en el segundo cuarto el sábado, a pesar del triunfo de su equipo 112-96 frente a los Denver Nuggets, en un duelo clave de la serie de primera ronda de postemporada. La acción ocurrió cuando intentó disputar un rebote y cayó de manera incómoda sobre el tabloncillo tras el contacto con un rival.

Después del impacto, Edwards mostró evidentes gestos de dolor y necesitó ayuda para abandonar la cancha, siendo acompañado por el cuerpo técnico de los T-Wolves rumbo al vestidor y previo a confirmarse que no regresaría al trascendental careo.

De ese modo reportes difundidos por Shams Charania revelaron que Ant-Man sufrió una contusión ósea de la rodilla izquierda. De hecho y aunque las pruebas médicas descartaron daños en los ligamentos, lo que representa un alivio parcial para la organización, dicha lesión obligará al estelar anotador a perder tiempo importante en el momento más exigente de la justa.

Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has sustained a bone bruise and hyperextension in his left knee and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. Results showed Edwards avoided any ligament damage, but he will now miss time. pic.twitter.com/zVgDQtxXRd — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

La ausencia del cuatro veces All-Star de la NBA representa un golpe importante para Minnesota, especialmente por el rol que desempeña como líder ofensivo y referente del club. En los primeros cuatro encuentros de la serie ante Nuggets, Edwards promedia 18.5 puntos, aunque con un porcentaje de campo bajo, de 35.8%.

Como si la situación de su mayor referente no fuera suficiente, los Timberwolves también perdieron al versátil escolta Donte DiVincenzo para el resto de los playoffs, debido a una rotura del tendón de Aquiles derecho apenas transcurrido poco más de un minuto del inicio del mismo compromiso. Además de que ya era titular indiscutible, la escogencia número 17 del draft de 2018 aportaba profundidad, intensidad en ambos costados y experiencia en postemporada al entrenador Chris Finch.

Eso sí, dichas bajas no impidieron que Minnesota tomara ventaja de 3-1 en la serie versus Denver, gracias a una destacada actuación de Ayo Dosunmu. El tirador de 26 años brilló saliendo desde la banca en el citado encuentro y registró 43 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs.

La hostil serie continuará este lunes en el estado de Colorado, donde los Nuggets intentarán mantenerse con vida, evitar la eliminación e intentar conseguir una hazaña histórica, pero sabiendo que deben encarar su objetivo juego a juego.

Más contenido de NBA