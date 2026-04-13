¿Qué equipos clasificaron a los Playoffs de la NBA de 2026 de forma directa y cuáles son los cruces?

La espera ha terminado. Tras una extenuante ronda regular en la que cada equipo disputó 82 encuentros, la NBA ya tiene a la gran mayoría de sus invitados de honor para los playoffs de 2026.

En efecto, con el cierre del calendario oficial, el pasado domingo, se conocen los seis clasificados directos por cada conferencia, a expensas de que tanto el Este como el Oeste diriman los últimos cuatro cupos (dos por lado) en el torneo Play-In que arrancará este mismo martes, definiendo así el cuadro final de 16 franquicias que buscarán la gloria.

Como suele ocurrir, habrán choques de alta intensidad, de la mano de las máximas luminarias de la actualidad y en series al mejor de siete compromisos durante la primera ronda de la mediática fase de postemporada en la elitista competición estadounidense.

¿Cuáles son los equipos que clasificaron directo a los Playoffs de la NBA 2026?

En la Conferencia Este, los clubes que aseguraron su lugar sin necesidad de pasar por el Play-In fueron, en orden de siembras: Detroit Pistons (1); Boston Celtics (2); New York Knicks (3); Cleveland Cavaliers (4), Toronto Raptors (5) y Atlanta Hawks (6).

Entretanto, por el siempre hostil Oeste ingresaron directo a playoffs Oklahoma City Thunder (1), San Antonio Spurs (2), Denver Nuggets (3), Los Angeles Lakers (4), Houston Rockets (5) y Minnesota Timberwolves (6).

En líneas generales, estos 12 conjuntos destacaron por su consistencia a lo largo de la campaña clasificatoria y ahora deberán trasladar ese rendimiento a la instancia decisiva y pelear por el Trofeo Larry O'Brien al campeón de la National Basketball Association.

¿Cuáles serán los cruces en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026?

Aunque los dos primeros preclasificados de cada conferencia tienen que esperar al Play-In para conocer sus rivales, es un hecho que, en el Este, los Knicks rivalizarán ante los Hawks, igual que los Cavaliers versus los Raptors, con Nueva York y Cleveland empezando en casa por ser siembras superiores a sus mencionados oponentes.

A su vez, los Pistons esperan por el vencedor del último cupo de la fase previa, que saldrá entre el perdedor del duelo, a partido único, entre Philadelphia 76ers (7) y Orlando Magic (8), y quien gane entre Charlotte Hornets (9) y Miami Heat (10).

Por otro lado, en el Oeste, los Nuggets chocarán contra los Timberwolves y los Lakers gozarán de la localía ante Rockets, al tiempo que el mejor equipo de dicha conferencia y de toda la NBA en la regular, el campeón defensor Thunder, conocerá su contrincante en unos días, ya que saldrá del perdedor de la llave Phoenix Suns (7)-Portland Trail Blazers (8) y el vencedor de Los Angeles Clippers (9)-Golden State Warriors (10).

¿Quiénes son los favoritos en los Playoffs de la NBA 2026?

Pese a que ninguna de esas organizaciones finalizaron con la mejor marca de su segmento, Celtics, Knicks y Cavs surgen como los mayores aspirantes a llegar a las Finales de liga en el Este, básicamente porque los primeros sembrados Pistons, llegan con la duda por lesión de su mayor estandarte, el armador estrella Cade Cunningham.

En relación al Oeste, los sorprendentes Spurs junto a Nuggets, Rockets y T-Wolves están llamados a darle algún susto al gran favorito a repetir anillo, OKC; mientras que los Lakers lucen mermados a raíz de las bajas por problemas físicos de sus dos principales anotadores, Luke Doncic y Austin Reaves.

¿Cuándo inician los Playoffs de la NBA 2026?

Los Playoffs de la NBA 2026 comenzarán oficialmente el sábado 18 de abril, posterior a la conclusión de un Play-In que inicia este martes y culmina el viernes 17.

¿Dónde ver los juegos de los Playoffs de la NBA 2026 en vivo, TV y Streaming?

Los partidos y las respectivas series de la etapa más emocionante de la temporada de NBA podrán verse en vivo a través de diversas cadenas deportivas nacionales e internacionales y plataformas de streaming, las cuales se repasarán a continuación:

En Estados Unidos, los juegos se repartirán entre las cadenas ABC, TNT y ESPN, aunado al NBA League Pass en streaming.

En relación a Latinoamérica, ESPN y su servicio digital asociado, Disney+, ofrecerán la cobertura completa, permitiendo a los aficionados seguir cada serie y cada acción en tiempo real.

Por último, DAZN, con su DAZN App, y Amazon Prime serán los encargados de emitir la postemporada de la famosa contienda norteamericana para España.

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