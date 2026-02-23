¿Cuál será el aumento de precio de los boletos de los Lakers para la temporada 2026-27?

Los aficionados de Los Angeles Lakers están preocupados por el importante aumento que quiere hacer la directiva del equipo en los boletos para la temporada 2026-2027. El Crypto.com Arena se convertirá en uno de los pabellones más caros de toda la NBA.

El nuevo propietario del equipo, Mark Walter, quien adquirió parte de la franquicia por 10 mil millones de dólares, quiere rentabilizar su inversión y el primer plan para ello es aumentar los boletos de la próxima temporada.

Seguramente para ese entonces LeBron James, uno de los jugadores más seguidos de la liga, no estará en el equipo, ya que en esta temporada se cumple su última campaña con el club y no hay planes abiertos de renovación.

El analista Rob Pérez publicó en su cuenta en X el aumento que tendrán los asientos. Detalló que la subida será del 14% en el precio de los asientos de su sección y que el club incluirá una tasa administrativa adicional del 3% si la factura no se paga en su totalidad al inicio.

Los Lakers anunciaron en un comunicado que subirán los precios para la próxima temporada. "Estamos ajustando los precios de los abonos de temporada para la próxima temporada", decía el comunicado. "Las actualizaciones reflejan el panorama actual del mercado y la demanda".

Los Lakers seguirán siendo uno de los equipos con mejor asistencia por partido, pero a los aficionados les golpeará el aumento. Este año tienen una asistencia promedio en lo que va de temporada de 18,877 espectadores. El gimnasio tiene una capacidad para 18,910 personas, lo que habla de un 99.8% de asientos ocupados en la campaña 2025-2026.

Walter también es propietario de Los Angeles Dodgers y ha hecho aumentos significativos a las entradas, apoyado en los dos títulos consecutivos que ha tenido el equipo. En 2024 le ganaron la Serie Mundial a los Yankees y en 2025 a los Blue Jays.

Pero para los Lakers, un equipo que no gana desde 2020, cuando la temporada se jugó en la burbuja de Orlando, el aumento parece significativo. Los aficionados quieren resultados inmediatos, pero hasta ahora no han sucedido.

Más allá del aumento, los Lakers deben suplir a LeBron James para la próxima campaña y la inversión debe ir encaminada hacia ese objetivo.

El correo emotivo de los Lakers en el que anunciaron el aumento

A los abonados del equipo les llegó un correo en el que anunciaban el aumento, con palabras emotivas para convencer a los aficionados de pagar los nuevos precios.

"Los Lakers son icónicos. Las expectativas siempre son altas. Cada temporada se trata de ganar un nuevo título. Cada temporada se trata de competición de élite y baloncesto de primer nivel, porque nada se compara con el éxito con los Púrpura y Oro. Este legado de excelencia marca la pauta de todo lo que representan los Lakers", dice el comunicado.

"Luka está moldeando el presente y el futuro del baloncesto en tiempo real con visión, control e impacto cada noche. LeBron sigue definiendo lo que significan la longevidad, la excelencia y el liderazgo en esta liga. Año tras año, el punto de referencia se mantiene. El poder estelar de Austin no tiene límite; su dedicación al baloncesto es inigualable", añaden.

"Con una plantilla liderada por la mente de baloncesto de élite de JJ Redick, los Lakers hacen de cada partido un espectáculo. Esto es baloncesto completo. Es la combinación de talento y liderazgo lo que coloca a los Lakers a la vanguardia del deporte", finalizan.

