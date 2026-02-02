¿Cuál es la única temporada en la que LeBron James no ha sido invitado al Juego de Estrellas de la NBA?

La selección de LeBron James como reserva por la Conferencia Oeste para el Juego de Estrellas de la NBA en 2026 no es una noticia más; es la confirmación de una longevidad sin precedentes en la historia de la competición.

No en vano, el evento que se celebrará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California, marcará la vigesimosegunda aparición consecutiva del actual astro de Los Angeles Lakers, un récord absoluto que sigue ampliando año a año.

Con esta nueva convocatoria, LeBron reafirma un legado que supera la regularidad. Es que a lo largo de su carrera ha conquistado cuatro premios MVP de temporada regular y otros cuatro de Finales, además de haber sido reconocido en tres ocasiones como el mejor del All Star, un logro que también lo coloca entre los grandes referentes históricos del certamen.

Hoy en día, King James transita su zafra número 23 en la NBA, incluyendo su octava con los Lakers, franquicia con la que ha ganado un anillo de campeón, mientras que su trayectoria se completa con 11 ejercicios defendiendo a los Cleveland Cavaliers, repartidos en dos etapas distintas, con otro Trofeo Larry O'Brien en sus vitrinas, y cuatro años en un Miami Heat donde consolidó su dominio con dos títulos consecutivos.

Sin embargo y al margen de esta impresionante colección de récords y reconocimientos, existe un dato poco conocido entre las nuevas generaciones de aficionados: el Rey apenas se ha quedado fuera de un Juego de las Estrellas desde que actúa en la National Basketball Association. Fue en su temporada de novato (2003/2004) con los Cavs, y a pesar de promediar 20.9 puntos por partido y ostentar el aval de erigirse en el primer pick global del draft, meses atrás.

¿Por qué LeBron James no fue al Juego de Estrellas en 2004?

El hecho de pertenecer a Cleveland, un mercado relativamente pequeño en esa entonces, privó a King James de tener mayor visibilidad al momento de las votaciones de los fanáticos en la NBA, aunado a que para ir de suplente en la posición 3, el cuerpo técnico del Este se decantó por Paul Pierce, quien en aquellos tiempos era el jugador franquicia de los populares Boston Celtics y una figura ya consolidada en la liga.

Eso sí, LeBron no volvió a faltar a la cita de luminarias. De hecho, la del Intuit Dome significará su primer Juego de Estrellas en rol de reserva, en otra prueba de su calidad dentro y fuera de la duela. Pues lo que comenzó como una promesa generacional se transformó en una presencia fija en el evento de los mejores de la liga durante más de dos décadas.

El caso de LBJ es único, dado que que ningún otro basquetbolista ha logrado combinar excelencia, longevidad y consistencia en el mayor de los escalones durante tanto tiempo, motivo por el cual el venidero All Star quizás sea una especie de último baile para el nacido en Akron.

