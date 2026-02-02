Sports Illustrated

NBA anuncia las reservas del Juego de Estrellas de 2026

Hasta seis debutantes tendrá el clásico de mitad de temporada a disputarse en el Intuit Dome de Inglewood, California
John Griswold|
Dos leyendas vivas de la NBA estarán entre los reservas del Juego de Estrellas de 2026
Dos leyendas vivas de la NBA estarán entre los reservas del Juego de Estrellas de 2026 | Andrew D. Bernstein/GettyImages

La NBA dio a conocer la lista oficial de los reservas que participarán en el Juego de las Estrellas 2026. Como es habitual, los entrenadores en jefe fueron los encargados de seleccionar a siete jugadores por conferencia, sin distinción de posiciones, a fin de completar las plantillas del evento más esperado de mitad de campaña.

El ultra moderno Intuit Dome de Inglewood, California, casa de Los Angeles Clippers, se vestirá de gala el 15 de febrero para recibir a la crema y nata del baloncesto en la presente temporada, marcando una nueva etapa dentro de un certamen con formato renovado.

Claro que, la gran noticia de este All Star vuelve a ser LeBron James, quien amplió su propio récord histórico al ser elegido por vigesimosegunda vez consecutiva. Es que, pese a no rendir como en sus mejores épocas dado que ya cuenta con 41 años de edad, el alero de los Lakers sigue siendo uno de los referentes de la competición y aún exhibe sólidos números (21.9 PTS, 5.8 REB, 6.6 ASI, 50.5% TC, 32.9% T3).

También resultó seleccionado como parte de la Conferencia Oeste Kevin Durant, actualmente en Houston Rockets y quien estará en su Juego de Estrellas número 16 de modo vitalicio. El histórico francotirador sólo ha perdido un evento de luminarias desde el 2010: en 2020 debido a aquella lesión del talón de Aquiles sufrida en las Finales de 2019, la cual no le dejó disputar ni un desafío en el curso siguiente.

Al margen de las citadas leyendas vivas, esta edición del Intuit Dome contará con una importante presencia de debutantes. Efectivamente, un total de seis figuras se estrenarán en el certamen: Norman Powell (Miami Heat), Jalen Johnson (Atlanta Hawks) y Jalen Duran (Detroit Pistons) por el Este y Jamal Murray (Denver Nuggets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers) y Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) en el Oeste.

El grupo de suplentes por el Este lo completan Donoval Mitchell (Cleveland Cavaliers), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Pascal Siakam (Indiana Pacers) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks), en tanto que en el Oeste también se encuentran Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns).

La NBA había anunciado la semana anterior a los cinco titulares de cada conferencia, escogencia que se definieron mediante un sistema de votación ponderado: los aficionados aportaron el 50% de los escrutinios, mientras que jugadores y medios especializados contribuyeron con un 25% cada uno.

¿Cuál es el formato del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?

De ese modo, el formato del venidero Juego de Estrellas contará con tres equipos de ocho jugadores que competirán en un mini torneo todos contra todos. Dos de estos planteles estarán conformados por representantes de Estados Unidos, a la vez que el tercero representará al resto del mundo.

En principio, las ocho plazas internacionales ya estarían cubiertas por Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo, aunado a los reservas: Murray, Avdija y Pascal Siakam.

Sin embargo, existe incertidumbre en torno a Antetokounmpo, quien arrastra una distensión en la pantorrilla, así que en caso de no estar disponible, Norman Powell o Karl-Anthony Towns ocuparían su lugar como titulares del quinteto internacional, recordando que el alero del Heat es de ascendencia jamaiquina, a la vez que el pívot de los Knicks incluso representa a nivel FIBA a República Dominicana.

Reservas Conferencia Este

Jugador

Posición

Selecciones al Juego de Estrellas

Equipo

País

Donovan Mitchell

Base

7

Cleveland Cavaliers

Estados Unidos

Norman Powell

Escolta

1

Miami Heat

Estados Unidos/Jamaica

Jalen Johnson

Alero

1

Atlanta Hawks

Estados Unidos

Scottie Barnes

Alero

2

Toronto Raptors

Estados Unidos

Pascal Siakam

Ala-pívot

4

Indiana Pacers

Camerún

Karl-Anthony Towns

Centro

6

New York Knicks

Estados Unidos / República Dominicana

Jalen Duren

Centro

1

Detroit Pistons

Estados Unidos

Reservas Conferencia Oeste

Jugador

Posición

Selecciones al Juego de Estrellas

Equipo

País

Jamal Murray

Base

1

Denver Nuggets

Canadá

Devin Booker

Escolta

5

Phoenix Suns

Estados Unidos

Anthony Edwards

Escolta

4

Minnesota Timberwolves

Estados Unidos

LeBron James

Alero

22

Los Angeles Lakers

Estados Unidos

Kevin Durant

Alero

16

Houston Rockets

Estados Unidos

Deni Avdija

Ala-pívot

1

Portland Trail Blazers

Israel

Chet Holmgren

Centro

1

Oklahoma City Thunder

Estados Unidos

Titulares Conferencia Este

Jugador

Posición

Selecciones al Juego de Estrellas

Equipo

País

Jalen Brunson

Base

3

New York Knicks

Estados Unidos

Tyrese Maxey

Base

2

Philadelphia 76ers

Estados Unidos

Cade Cunningham

Base

2

Detroit Pistons

Estados Unidos

Jalen Brown

Alero

5

Boston Celtics

Estados Unidos

Giannis Antetokounmpo

Ala-pívot

10

Milwaukee Bucks

Grecia

Titulares Conferencia Oeste

Jugador

Posición

Selecciones al Juego de Estrella

Equipo

País

Stephen Curry

Base

12

Golden State Warriors

Estados Unidos

Shai Gilgeous-Alexander

Base

4

Oklahoma City Thunder

Canadá

Luka Doncic

Base

6

Los Angeles Lakers

Eslovenia

Victor Wembanyama

Ala-pívot

2

San Antonio Spurs

Francia

Nikola Jokic

Centro

8

Denver Nuggets

Serbio

Más noticias sobre NBA

Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

Share on XFollow JohnRGriswold