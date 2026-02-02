NBA anuncia las reservas del Juego de Estrellas de 2026
La NBA dio a conocer la lista oficial de los reservas que participarán en el Juego de las Estrellas 2026. Como es habitual, los entrenadores en jefe fueron los encargados de seleccionar a siete jugadores por conferencia, sin distinción de posiciones, a fin de completar las plantillas del evento más esperado de mitad de campaña.
El ultra moderno Intuit Dome de Inglewood, California, casa de Los Angeles Clippers, se vestirá de gala el 15 de febrero para recibir a la crema y nata del baloncesto en la presente temporada, marcando una nueva etapa dentro de un certamen con formato renovado.
Claro que, la gran noticia de este All Star vuelve a ser LeBron James, quien amplió su propio récord histórico al ser elegido por vigesimosegunda vez consecutiva. Es que, pese a no rendir como en sus mejores épocas dado que ya cuenta con 41 años de edad, el alero de los Lakers sigue siendo uno de los referentes de la competición y aún exhibe sólidos números (21.9 PTS, 5.8 REB, 6.6 ASI, 50.5% TC, 32.9% T3).
También resultó seleccionado como parte de la Conferencia Oeste Kevin Durant, actualmente en Houston Rockets y quien estará en su Juego de Estrellas número 16 de modo vitalicio. El histórico francotirador sólo ha perdido un evento de luminarias desde el 2010: en 2020 debido a aquella lesión del talón de Aquiles sufrida en las Finales de 2019, la cual no le dejó disputar ni un desafío en el curso siguiente.
Al margen de las citadas leyendas vivas, esta edición del Intuit Dome contará con una importante presencia de debutantes. Efectivamente, un total de seis figuras se estrenarán en el certamen: Norman Powell (Miami Heat), Jalen Johnson (Atlanta Hawks) y Jalen Duran (Detroit Pistons) por el Este y Jamal Murray (Denver Nuggets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers) y Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) en el Oeste.
El grupo de suplentes por el Este lo completan Donoval Mitchell (Cleveland Cavaliers), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Pascal Siakam (Indiana Pacers) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks), en tanto que en el Oeste también se encuentran Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns).
La NBA había anunciado la semana anterior a los cinco titulares de cada conferencia, escogencia que se definieron mediante un sistema de votación ponderado: los aficionados aportaron el 50% de los escrutinios, mientras que jugadores y medios especializados contribuyeron con un 25% cada uno.
¿Cuál es el formato del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?
De ese modo, el formato del venidero Juego de Estrellas contará con tres equipos de ocho jugadores que competirán en un mini torneo todos contra todos. Dos de estos planteles estarán conformados por representantes de Estados Unidos, a la vez que el tercero representará al resto del mundo.
En principio, las ocho plazas internacionales ya estarían cubiertas por Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo, aunado a los reservas: Murray, Avdija y Pascal Siakam.
Sin embargo, existe incertidumbre en torno a Antetokounmpo, quien arrastra una distensión en la pantorrilla, así que en caso de no estar disponible, Norman Powell o Karl-Anthony Towns ocuparían su lugar como titulares del quinteto internacional, recordando que el alero del Heat es de ascendencia jamaiquina, a la vez que el pívot de los Knicks incluso representa a nivel FIBA a República Dominicana.
Reservas Conferencia Este
Jugador
Posición
Selecciones al Juego de Estrellas
Equipo
País
Donovan Mitchell
Base
7
Cleveland Cavaliers
Estados Unidos
Norman Powell
Escolta
1
Miami Heat
Estados Unidos/Jamaica
Jalen Johnson
Alero
1
Atlanta Hawks
Estados Unidos
Scottie Barnes
Alero
2
Toronto Raptors
Estados Unidos
Pascal Siakam
Ala-pívot
4
Indiana Pacers
Camerún
Karl-Anthony Towns
Centro
6
New York Knicks
Estados Unidos / República Dominicana
Jalen Duren
Centro
1
Detroit Pistons
Estados Unidos
Reservas Conferencia Oeste
Jugador
Posición
Selecciones al Juego de Estrellas
Equipo
País
Jamal Murray
Base
1
Denver Nuggets
Canadá
Devin Booker
Escolta
5
Phoenix Suns
Estados Unidos
Anthony Edwards
Escolta
4
Minnesota Timberwolves
Estados Unidos
LeBron James
Alero
22
Los Angeles Lakers
Estados Unidos
Kevin Durant
Alero
16
Houston Rockets
Estados Unidos
Deni Avdija
Ala-pívot
1
Portland Trail Blazers
Israel
Chet Holmgren
Centro
1
Oklahoma City Thunder
Estados Unidos
Titulares Conferencia Este
Jugador
Posición
Selecciones al Juego de Estrellas
Equipo
País
Jalen Brunson
Base
3
New York Knicks
Estados Unidos
Tyrese Maxey
Base
2
Philadelphia 76ers
Estados Unidos
Cade Cunningham
Base
2
Detroit Pistons
Estados Unidos
Jalen Brown
Alero
5
Boston Celtics
Estados Unidos
Giannis Antetokounmpo
Ala-pívot
10
Milwaukee Bucks
Grecia
Titulares Conferencia Oeste
Jugador
Posición
Selecciones al Juego de Estrella
Equipo
País
Stephen Curry
Base
12
Golden State Warriors
Estados Unidos
Shai Gilgeous-Alexander
Base
4
Oklahoma City Thunder
Canadá
Luka Doncic
Base
6
Los Angeles Lakers
Eslovenia
Victor Wembanyama
Ala-pívot
2
San Antonio Spurs
Francia
Nikola Jokic
Centro
8
Denver Nuggets
Serbio
Más noticias sobre NBA
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold