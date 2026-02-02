NBA anuncia las reservas del Juego de Estrellas de 2026

La NBA dio a conocer la lista oficial de los reservas que participarán en el Juego de las Estrellas 2026. Como es habitual, los entrenadores en jefe fueron los encargados de seleccionar a siete jugadores por conferencia, sin distinción de posiciones, a fin de completar las plantillas del evento más esperado de mitad de campaña.

El ultra moderno Intuit Dome de Inglewood, California, casa de Los Angeles Clippers, se vestirá de gala el 15 de febrero para recibir a la crema y nata del baloncesto en la presente temporada, marcando una nueva etapa dentro de un certamen con formato renovado.

Claro que, la gran noticia de este All Star vuelve a ser LeBron James, quien amplió su propio récord histórico al ser elegido por vigesimosegunda vez consecutiva. Es que, pese a no rendir como en sus mejores épocas dado que ya cuenta con 41 años de edad, el alero de los Lakers sigue siendo uno de los referentes de la competición y aún exhibe sólidos números (21.9 PTS, 5.8 REB, 6.6 ASI, 50.5% TC, 32.9% T3).

También resultó seleccionado como parte de la Conferencia Oeste Kevin Durant, actualmente en Houston Rockets y quien estará en su Juego de Estrellas número 16 de modo vitalicio. El histórico francotirador sólo ha perdido un evento de luminarias desde el 2010: en 2020 debido a aquella lesión del talón de Aquiles sufrida en las Finales de 2019, la cual no le dejó disputar ni un desafío en el curso siguiente.

Al margen de las citadas leyendas vivas, esta edición del Intuit Dome contará con una importante presencia de debutantes. Efectivamente, un total de seis figuras se estrenarán en el certamen: Norman Powell (Miami Heat), Jalen Johnson (Atlanta Hawks) y Jalen Duran (Detroit Pistons) por el Este y Jamal Murray (Denver Nuggets), Deni Avdija (Portland Trail Blazers) y Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) en el Oeste.

Presenting the 2025/26 All-Star reserves! ⭐️ pic.twitter.com/x1kri6Pqnv — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 1, 2026

El grupo de suplentes por el Este lo completan Donoval Mitchell (Cleveland Cavaliers), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Pascal Siakam (Indiana Pacers) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks), en tanto que en el Oeste también se encuentran Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Devin Booker (Phoenix Suns).

La NBA había anunciado la semana anterior a los cinco titulares de cada conferencia, escogencia que se definieron mediante un sistema de votación ponderado: los aficionados aportaron el 50% de los escrutinios, mientras que jugadores y medios especializados contribuyeron con un 25% cada uno.

¿Cuál es el formato del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?

De ese modo, el formato del venidero Juego de Estrellas contará con tres equipos de ocho jugadores que competirán en un mini torneo todos contra todos. Dos de estos planteles estarán conformados por representantes de Estados Unidos, a la vez que el tercero representará al resto del mundo.

En principio, las ocho plazas internacionales ya estarían cubiertas por Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo, aunado a los reservas: Murray, Avdija y Pascal Siakam.

Sin embargo, existe incertidumbre en torno a Antetokounmpo, quien arrastra una distensión en la pantorrilla, así que en caso de no estar disponible, Norman Powell o Karl-Anthony Towns ocuparían su lugar como titulares del quinteto internacional, recordando que el alero del Heat es de ascendencia jamaiquina, a la vez que el pívot de los Knicks incluso representa a nivel FIBA a República Dominicana.

Reservas Conferencia Este

Jugador Posición Selecciones al Juego de Estrellas Equipo País Donovan Mitchell Base 7 Cleveland Cavaliers Estados Unidos Norman Powell Escolta 1 Miami Heat Estados Unidos/Jamaica Jalen Johnson Alero 1 Atlanta Hawks Estados Unidos Scottie Barnes Alero 2 Toronto Raptors Estados Unidos Pascal Siakam Ala-pívot 4 Indiana Pacers Camerún Karl-Anthony Towns Centro 6 New York Knicks Estados Unidos / República Dominicana Jalen Duren Centro 1 Detroit Pistons Estados Unidos

Reservas Conferencia Oeste

Jugador Posición Selecciones al Juego de Estrellas Equipo País Jamal Murray Base 1 Denver Nuggets Canadá Devin Booker Escolta 5 Phoenix Suns Estados Unidos Anthony Edwards Escolta 4 Minnesota Timberwolves Estados Unidos LeBron James Alero 22 Los Angeles Lakers Estados Unidos Kevin Durant Alero 16 Houston Rockets Estados Unidos Deni Avdija Ala-pívot 1 Portland Trail Blazers Israel Chet Holmgren Centro 1 Oklahoma City Thunder Estados Unidos

Titulares Conferencia Este

Jugador Posición Selecciones al Juego de Estrellas Equipo País Jalen Brunson Base 3 New York Knicks Estados Unidos Tyrese Maxey Base 2 Philadelphia 76ers Estados Unidos Cade Cunningham Base 2 Detroit Pistons

Estados Unidos Jalen Brown Alero 5 Boston Celtics Estados Unidos Giannis Antetokounmpo Ala-pívot 10 Milwaukee Bucks Grecia

Titulares Conferencia Oeste

Jugador Posición Selecciones al Juego de Estrella Equipo País Stephen Curry Base 12 Golden State Warriors Estados Unidos Shai Gilgeous-Alexander Base 4 Oklahoma City Thunder Canadá Luka Doncic Base 6 Los Angeles Lakers Eslovenia Victor Wembanyama Ala-pívot 2 San Antonio Spurs Francia Nikola Jokic Centro 8 Denver Nuggets Serbio

Más noticias sobre NBA