¿Cuáles son los problemas de coágulos sanguíneos que tuvo a Chris Bosh al borde de la muerte?

Chris Bosh fue en su momento uno de los mejores pívots de la NBA y un socio perfecto para LeBron James y Dwayne Wade en el Miami Heat. Se retiró de la liga en el 2019, quizás un poco pronto, debido a problemas de coágulos sanguíneos.

Nuevamente el ex jugador sufrió de esta enfermedad y dijo tener "suerte de estar vivo", según publicó ESPN. "Me desperté cubierto de mi propia sangre".

Bosh comentó en redes sociales la situación y sus fanáticos y ex compañeros y rivales se mostraron atentos a su estado de salud. Aunque no pasó a mayores, fue un gran susto para él y su familia.

"Fue una locura. Fue rápido. Fue instantáneo. No hubo ninguna advertencia. No tuve tiempo de prepararme", dijo. "Me estaba preparando para una cita con mi esposa y de repente estaba en el suelo".

Bosh ganó dos campeonatos con el Miami Heat, en la época dorada del tridente conformado por James, Wade y su persona. Erik Spoelstra fue el arquitecto de un equipo que llegó a dominar la liga, pero que se disolvió rápido con los cambios de jugadores.

En 2019, tuvo un problema de coágulos sanguíneos y se negó a dar muchas explicaciones sobre el asunto, quizás por tratarse de todavía un jugador activo. Ahora en el retiro se ha abierto más a contar los detalles de lo que le sucede.

"Sea lo que sea, asegúrate de no esperar. Eso es lo que aprendo de esto. No esperes para actuar porque podría llegar rápido. Podría llegar rápido. Y tengo suerte de estar vivo y me siento muy bien por eso", dijo. "Y ahora estoy pensando en cómo vivo mi vida diaria. De eso se trata. Pero no esperes".

De hecho, en su documental Rebuilt, estrenado hace algunos meses, comentó que los médicos del Miami Heat creían que su carrera estaba terminada. Sin embargo, su determinación, cuidado y ganas de salir adelante le permitieron jugar hasta el 2019.

¿Qué son los problemas de coágulos sanguíneos?

Lo que sufre Bosh es una trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar, que puede complicar su vida si no recibe un tratamiento adecuado. Sus 2.11 centímetros de estatura hacen que la circulación sanguínea desde las extremidades al corazón sean complicadas.

Los vuelos largos en avión y carretera que tuvo a lo largo de su carrera pudo haber empeorado la situación, por estar tanto tiempo sentado. También los niveles de deshidratación que sufre un jugador durante un partido le pudo haber afectado.

