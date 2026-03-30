¿Cuáles son las chances reales de los Lakers de ser campeones de la NBA?

Los Angeles Lakers atraviesan su mejor momento de la actual temporada de NBA, justo en el tramo más importante de la misma. El popular conjunto de Hollywood ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos, racha que le ha permitido escalar hasta el tercer lugar de la siempre durísima Conferencia Oeste.

Buena parte de la responsabilidad de la ventajosa situación de la escuadra que entrena JJ Redick va de la mano a un descomunal Luka Doncic, quien está firmando un cierre de curso digno de MVP y ha transformado por completo el techo competitivo del club.

Sin embargo, una gran seguidilla de lauros en marzo no garantiza nada en abril y mucho menos en mayo y junio, por lo que de inmediato surge una pregunta que capaz no tenga respuesta ahora mismo: ¿tienen los Lakers opciones reales de ser campeones de la 2025/2026?

¿Con qué equipos pueden enfrentarse los Lakers en playoffs?

El camino del elenco de púrpura y oro en los venideros playoffs luciría hostil a día de hoy, al margen de que posee buenas opciones de finalizar tercero en el Oeste. De hecho, semejante siembra no eximirá a los de Redick de una primera ronda infernal, ya que rivalizará con casi toda seguridad ante quien termine sexto, con Houston Rockets, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets, entre las tres alternativas.

Superado ese primer obstáculo, en Semifinales de Conferencia aparecería el ganador del cruce entre el segundo preclasificado, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, y un séptimo que saldrá del Play-In (Phoenix Suns o los Clippers estarían como principales favoritos a obtener dicho boleto). Asumiendo que San Antonio imponga la lógica, Los Angeles volvería a medirse a un contendor incómodo y en pleno crecimiento.

Pero si los Lakers logran sobrevivir a ese doble desafío de postemporada, el premio sería enfrentarse en las Finales del Oeste al máximo favorito a repetir anillo de NBA: el Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, candidato legítimo a su segundo MVP de liga.

En caso de escalar el Everest que supondría OKC (o Rockets, T-Wolves o Nuggets), aún quedaría la serie por el título versus el eventual campeón del Este, a sabiendas de que éste probablemente salga de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, New York Knicks o Detroit Pistons. El recorrido de los Lakers no sólo sería difícil; sería probablemente el más exigente de toda la competición.

¿Los Lakers tienen equipo para competir en el Oeste?

En términos de talento, pocos equipos pueden presumir de un tridente como Doncic, LeBron James y Austin Reaves, así que, sobre el papel, ese núcleo debería bastar para pelear de lleno contra cualquier oponente.

El problema está en el núcleo que rodea al citado Big Three, pues jugadores del calibre de Marcus Smart, Deandre Ayton y Rui Hachimura deberán elevar considerablemente su rendimiento en playoffs, aunado a que los sistemas defensivos del coach Redick siguen generando dudas frente a ataques tan estructurados como los de Oklahoma City, Minnesota y Denver.

En definitiva, el quinteto del sur de California cuenta con argumentos para alcanzar las Finales del Oeste, pero cualquier desajuste en el camino puede condenarlo antes de tiempo. Inclusive, da la sensación de que Los Angeles estará condenado a accionar de forma perfecta para trascender.

El factor Luka Doncic

Lo de Doncic a lo largo de este mes roza lo histórico. El base esloveno promedia 37.2 puntos, 8.2 rebotes y 7.1 asistencias en marzo, con 12 compromisos de al menos 30 puntos y seis de 40 o más, incluyendo una dantesca exhibición de 60 unidades contra Miami Heat el pasado día 19.

Igualmente, el ex Dallas Mavericks lidera la NBA en anotación con 33.7 unidades por partido, consolidándose como el eje ofensivo absoluto de los angelinos. Es que su capacidad para generar juego ha redefinido a los Lakers, convirtiéndolos en un ataque potente y explosivo.

Eso sí, Luka no podrá hacerlo sólo, motivo por el cual necesita que Reaves mantenga su consistencia y LeBron de un paso al frente en los momentos clave.

El factor LeBron James

Hablar de King James es hablar de historia viva, también en postemporada, cortesía de cuatro MVP de Finales y mayor anotador en playoffs. No obstante, a sus 41 años ya no es el faro constante de otrora.

De cualquier manera, su experiencia continúa siendo un factor diferencial, así que de lograr elevar su nivel en ofensiva durante series ante rivales de peso y mantenerse saludable, es capaz de inclinar la balanza para su equipo.

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