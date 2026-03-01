¿Cuándo debutará Darius Garland con Los Angeles Clippers?

El tan esperado debut de Darius Garland con Los Angeles Clippers ya tiene fecha. De acuerdo con el reportero Chris Haynes, el base estará estrenándose con su nueva camiseta el martes, cuando a su equipo le toque enfrentar a los Golden State Warriors.

Garland no ha podido debutar desde que fue cambiado desde los Cleveland Cavaliers en el paquete de cambio por James Harden. Una lesión en el dedo del pie le ha impedido estar en la cancha, pero el martes podrá mostrar su talento ante los Warriors.

El base se ha perdido los últimos 16 partidos por lesión y solo ha participado en 26 juegos esta temporada. También pasó por el quirófano después de la temporada pasada para corregir este problema y la recuperación le hizo ausentarse en los primeros 7 juegos de la campaña.

Sources: All-Star guard Darius Garland (toe) — who hasn’t played since Jan. 14 — plans to make his season-debut for the Los Angeles Clippers on Monday when they play the Golden State Warriors. pic.twitter.com/m9T8HXmK77 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 1, 2026

El jugador de 26 años de edad tiene promedios de 18 puntos y 6.9 asistencias con un 45.1% en tiros de campo en lo que va de campaña. Se espera que en Los Angeles tenga una producción mayor, ya que el equipo de los Clippers necesita una figura ofensiva de peso.

Antes del encuentro del domingo contra los Hornets, los Clippers habían perdido 6 de sus últimos 10 compromisos y tres de forma seguida. Con Garland, el ataque del equipo dirigido por Tyronn Lue tiene una perspectiva diferente.

Garland fue la quinta selección del Draft de la NBA de los Cleveland Cavaliers en 2019. Muchos podían pensar que querría pasar más tiempo con esa organización, pero el jugador está preparado para su nuevo reto en Los Angeles.

"Me quito el sombrero ante toda la organización de Cleveland. Realmente apostaron mucho por mí, invirtieron mucho y asumieron un gran riesgo. Así que los felicito. Pero ahora estoy en otra buena situación aquí en L.A. intentando lograr algo; tratando de reconstruir toda esta marca de los Clippers y convertirlo en uno de los equipos más grandes de Los Ángeles", expresó Garland, al momento en el que se dio el cambio.

Garland ocupa el tercer lugar en la historia de los Cavaliers en asistencias (2,738) y triples anotados (956), y el noveno en puntos (7,671). Ahora buscará seguir haciendo historia, pero con un equipo que necesita jugadores de esas características para mejorar de cara al futuro de la franquicia.

Los Clippers antes del juego del domingo se ubican en la décima posición del Oeste con récord de 27 victorias y 31 derrotas.

