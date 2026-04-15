El ascenso de Austin Reaves en la NBA ha sido probablemente una de las historias más sorprendentes de los últimos años.

Es que el escolta de Los Angeles Lakers pasó de no ser seleccionado en el draft y tener un rol secundario en sus dos primeras temporadas, a consolidarse como titular indiscutido en la 2023/2024. Pero su evolución no se detuvo allí, tanto que cerró la ronda regular 2025/2026 siendo el segundo máximo anotador del equipo que entrena JJ Redick, sólo detrás del astro Luka Doncic, gracias a una media de 23.3 puntos, aunado a exhibir un nivel cercano al All Star.

Sin embargo, el crecimiento del tirador de 27 años ha estado acompañado por un factor que preocupa en la franquicia californiana: sus recientes lesiones. Aunque Reaves ha logrado disputar cerca del 80% de los desafíos en sus cinco campañas en la liga, los problemas físicos han sido recurrentes en los dos últimos cursos, limitando su influencia en momentos clave.

Una prueba de lo expuesto ocurrió el pasado 2 de abril cuando el nacido en el estado de Arkansas sufrió una distensión de grado 2 en el oblicuo (zona de la cadera), misma que lo obligó a perderse el cierre de la fase regular y pone en duda su presencia en la primera ronda de los playoffs frente a Houston Rockets, baja sensible para las aspiraciones de los Lakers.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Austin Reaves en su carrera en la NBA?

Desde su llegada a la National Basketball Associaton en la 2021/2022, AR15 ha registrado 16 lesiones de distintas consideraciones, sin incluir descansos o el estatus de "enfermedad". La mayoría de estas han sido molestias musculares, viéndose afectado particularmente en el tendón de la corva, tobillo y, recientemente, en la zona abdominal y de cadera.

En sus primeras tres zafras, dichas dolencias fueron esporádicas y no afectaron significativamente la continuidad del joven baloncestista; sin embargo, en las dos contiendas más recientes se ha observado un aumento en la frecuencia de lesiones, al punto de cosechar 13, con buena parte de estas en la pantorrilla y el tobillo.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Austin Reaves en esta temporada de la NBA?

Reaves "apenas" disputó 51 compromisos en la finalizada ronda regular, de un total de 82 en el calendario, su menor cifra desde que actúa en la prestigiosa competición. El motivo fueron cinco lesiones: la ingle a inicios de noviembre; la pantorrilla en tres ocasiones entre mediados de diciembre e inicios de febrero; y la mencionada en el oblicuo días atrás.

En definitiva, el estado físico de AR será determinante para las aspiraciones de unos Lakers que deben dirimir un duro cruce de primera ronda contra los Rockets.

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