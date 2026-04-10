¿Podrá Austin Reaves jugar con los Lakers en la primera ronda de los playoffs?

Los Angeles Lakers afrontan un cierre de temporada regular de NBA e inicio de los playoffs con un panorama complejo, principalmente porque no cuentan con sus dos principales armas ofensivas, Luka Doncic y Austin Reaves, ambos fuera por lesiones musculares.

Mientras el base esloveno sufre una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, AR15 está lidiando con una lesión de grado 2 en el oblicuo, motivo por el que se estimó inicialmente una recuperación de entre cuatro y seis semanas.

En medio de este escenario, LeBron James ha retomado el protagonismo ofensivo de los Lakers. A sus 41 años, el veterano alero continúa ofreciendo actuaciones de alto nivel, logrando sostener a los del coach JJ Redick en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, con marca de 51-29. Sin embargo, la exigencia de cargar con el peso en ataque sin el respaldo de Doncic y Reaves, los dos principales anotadores del club en la 2025/2026, genera dudas de cara a una postemporada que se anticipa exigente.

Claro está, ESPN agregó que Redick mantiene una postura cautelosa pero optimista, ya que conserva la esperanza de recuperar a Luka y AR en algún momento de la primera ronda, siempre y cuando Los Angeles logre mantenerse competitivo en la serie inicial.

Lakers star Austin Reaves' timetable to return from oblique strain https://t.co/0WiQq5v5g3 pic.twitter.com/1woOfcFIxH — New York Post (@nypost) April 9, 2026

Eso sí, los periodistas Tim Bontemps y Brian Windhors indicaron que varias fuentes de la liga no ven a los Lakers como un contendiente sólido en estos playoffs, precisamente por las ausencias de sus estrellas, traduciéndose en falta de profundidad ofensiva que puede pasar factura ante rivales más completos en el Oeste.

El posible cruce de primera ronda de los californianos sería ante Houston Rockets, aunque todavía está por definirse cuál de los dos elencos contará con la ventaja de local, detalle que quizás resulte determinante en una llave que, en condiciones normales, ya sería muy atractiva y pareja.

Además de las lesiones de Doncic y Reaves, la salud sigue siendo un factor crítico para el conjunto angelino, al punto que el experimentado base Marcus Smart también ha estado fuera en los últimos partidos debido a problemas de tobillo, lo que continúa limitando las opciones defensivas, y de rotación, para los sistemas de Redick.

Con este panorama, asumiendo que Reaves, igual que Luka, sólo volvería a mediados de la primera ronda de playoffs, los Lakers dependerán en gran medida de la capacidad de LeBron para dar pelea, y de que el resto del roster pueda dar un paso al frente.

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