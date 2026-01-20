¿Cuántas temporadas seguidas fue titular LeBron James en el Juego de Estrellas de la NBA?

La NBA anunció a los titulares para el Juego de Estrellas del próximo mes en el Intuit Dome de Inglewood, California, con Giannis Antetokounmpo liderando al Este, junto a Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y Jaylen Brown, mientras que Luka Doncic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama fueron seleccionados en el Oeste. Claro está, lo más noticioso de este proceso electoral resultó la ausencia de LeBron James.

Es que aunado al hecho de ganar cuatro MVP tanto en la ronda regular como en las Finales de liga, El Rey se ha llevado el prestigioso galardón del clásico de mitad de campaña en tres ocasiones, así que también forma parte importante de la historia del certamen.

De ese modo, James vio acabar una racha de 21 Juegos de Estrellas corridos siendo seleccionado y en calidad de titular, considerando que solamente se ausentó de la mediática cita en 2004, cuando vivía su curso de novato en la liga.

La realidad es que el alero de 41 años nunca estuvo cerca de recibir los votos suficientes para meterse entre los cinco titulares del Oeste en el partido del venidero 15 de febrero, el cual estrenará formato. Pues LeBron se perdió los primeros 14 desafíos de la regular por una ciática, previo a exhibir un lento regreso a la duela, incluyendo el final de su notable racha de 1.297 compromisos consecutivos anotando al menos 10 puntos, misma que terminó en diciembre pasado en Toronto versus los Raptors.

Claro está, quien ganara dos anillos de NBA con el Miami Heat, igual que uno para Cleveland Cavaliers y otro con su actual divisa, Los Angeles Lakers, ha recuperado vuelo en los recientes encuentros con la franquicia de púrpura y dorado, tanto que ya cosecha 22.6 unidades de media en la 2025/2026 junto a 5.9 rebotes, 6.9 asistencias y 50.6% en tiros de campo. En consecuencia, el nacido en Akron deberá esperar a este domingo cuando sean anunciados los suplentes para la cita del Intuit Dome.

¿Cuál es el formato del Juego de Estrellas de la NBA de 2026?

A diferencia de las anteriores ediciones, en las votaciones para el venidero All Star no se diferenciaron posiciones, permitiendo a los fanáticos elegir libremente a cinco basquetbolistas por conferencia.

Entretanto, el gran atractivo de este Juego de estrellas será el nuevo formato de Estados Unidos vs. el Mundo.

En efecto, el espectáculo en el feudo de los Clippers presentará a tres escuadras: dos de ocho figuras estadounidenses y una de ocho astros internacionales, mientras que se disputará un sistema de todos contra todos, con partidos de 12 minutos para conocer a los dos finalistas y aclarando que, en caso de empate, el diferencial de puntos será el criterio decisivo. Resta ver si LeBron James estará en uno de los dos quintetos locales.

