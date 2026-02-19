¿Cuánto tiempo estará Stephen Curry fuera de acción por lesión y cuántos juegos se perderá de Warriors?
Los Golden State Warriors está en los puestos que dan acceso al Play-In en la Conferencia del Oeste con marca de 29-26 y si quieren seguir defendiendo su cupo en la postemporada, tendrán que hacerlo sin Stephen Curry, quien estará de baja por al menos una semana por una lesión de rodilla.
Estas molestias tiene apartado de las canchas a Curry desde el pasado 30 de enero, por lo que no pudo estar compitiendo en el Juego de Estrellas de la NBA. Ya es oficial que se perderá el partido de este jueves ante los Boston Celtics y volverá a someterse a una resonancia magnética para saber con más exactitud su fecha de regreso.
Curry, a sus 37 años de edad, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña, en la que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.
El armador tiene planeado ganar 62.5 millones de dólares en la temporada 2026/27, en la que podría ser su temporada de retiro de la NBA.
"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó. Su última aparición fue el 30 de enero contra los Detroit Pistons, pero abandonó el partido antes del último cuarto por las molestias.
Si su recuperación se extiende durante las próximas dos semanas (hasta el 5 de marzo), estos son los partidos de los Warriors que se vería obligado a ver desde la banca:
- Jueves, 19 de febrero: vs. Boston Celtics
- Domingo, 22 de febrero: vs. Denver Nuggets
- Martes, 24 de febrero: en New Orleans Pelicans
- Miércoles, 25 de febrero: en Memphis Grizzlies
- Sábado, 28 de febrero: vs. Los Angeles Lakers
- Lunes, 2 de marzo: vs. Los Angeles Clippers
- Jueves, 5 de marzo: en Houston Rockets
El entrenador Steve Kerr, por su parte, mencionó ayer que Curry "no se siente bien" para realizar entrenamientos completos, por lo que el equipo está siendo muy cauteloso. Se espera una actualización oficial tras los resultados de su nueva evaluación médica en los próximos días.
Más noticias sobre NBA
Periodista deportivo con más de 20 años de experiencia. Especialista en MLB y amante del fútbol. NBA, F1, boxeo y NFL mis otras pasiones. Del FC Barcelona desde niño. No discuto la grandeza de Messi con nadie.Follow luiscarlosgr