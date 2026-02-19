¿Cuánto tiempo estará Stephen Curry fuera de acción por lesión y cuántos juegos se perderá de Warriors?

Los Golden State Warriors está en los puestos que dan acceso al Play-In en la Conferencia del Oeste con marca de 29-26 y si quieren seguir defendiendo su cupo en la postemporada, tendrán que hacerlo sin Stephen Curry, quien estará de baja por al menos una semana por una lesión de rodilla.

Estas molestias tiene apartado de las canchas a Curry desde el pasado 30 de enero, por lo que no pudo estar compitiendo en el Juego de Estrellas de la NBA. Ya es oficial que se perderá el partido de este jueves ante los Boston Celtics y volverá a someterse a una resonancia magnética para saber con más exactitud su fecha de regreso.

Curry, a sus 37 años de edad, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña, en la que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.

El armador tiene planeado ganar 62.5 millones de dólares en la temporada 2026/27, en la que podría ser su temporada de retiro de la NBA.

Warriors injury report vs Celtics:



Golden State Warriors

- Jimmy Butler III – Out (Right ACL, surgery)

- LJ Cryer – Out (G League, two-way)

- Seth Curry – Out (Left sciatic nerve irritation)

- Stephen Curry – Out (Right patellofemoral pain syndrome)

- Kristaps Porzingis –… — GSWNetwork (@gswnetwork_) February 19, 2026

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó. Su última aparición fue el 30 de enero contra los Detroit Pistons, pero abandonó el partido antes del último cuarto por las molestias.

Si su recuperación se extiende durante las próximas dos semanas (hasta el 5 de marzo), estos son los partidos de los Warriors que se vería obligado a ver desde la banca:

Jueves, 19 de febrero: vs. Boston Celtics

Domingo, 22 de febrero: vs. Denver Nuggets

Martes, 24 de febrero: en New Orleans Pelicans

Miércoles, 25 de febrero: en Memphis Grizzlies

Sábado, 28 de febrero: vs. Los Angeles Lakers

Lunes, 2 de marzo: vs. Los Angeles Clippers

Jueves, 5 de marzo: en Houston Rockets

El entrenador Steve Kerr, por su parte, mencionó ayer que Curry "no se siente bien" para realizar entrenamientos completos, por lo que el equipo está siendo muy cauteloso. Se espera una actualización oficial tras los resultados de su nueva evaluación médica en los próximos días.

Más noticias sobre NBA