Stephen Curry anuncia que estará en la Competencia de Triples de 2027

Stephen Curry no podrá participar en el Juego de Estrellas de la NBA este domingo en Los Angeles por las molestias que acarrea en una de sus rodillas, pero eso no le impidió soltar una bomba: estará en la Competencia de Triples del Fin de Semana de Estrellas de 2027.

Curry dio la noticia horas antes del clásico de mitad de temporada, asegurando que intentará convencer a su ex compañero en los Golden State Warriors, Klay Thompson, de participar junto a él para tratar de destronar a Damian Lillard.

El base de los Warriors ha participado en 7 oportunidades en la Competencia de Triples en su carrera en la NBA, ganando dos torneos. En 2015, en Nueva York, ganó su primer título, venciendo a su compañero Klay Thompson y a Kyrie Irving con una ronda final de 27 puntos. En 2021 (Atlanta) se llevó su segundo trofeo en una final dramática contra Mike Conley Jr., encestando el último balón para ganar 28-27. Ese año también impuso un récord de 31 puntos en la primera ronda.

Cabe recordar que además de estas competencias oficiales, en 2024 participó en un desafío especial "uno contra uno" contra Sabrina Ionescu (estrella de la WNBA), en el cual Curry también resultó ganador.

"Ya estoy anotado para la próxima Competencia de Triples. Ya tengo mi puesto reservado. Voy a tratar de convencer a Klay y veremos qué pasa", dijo Curry este domingo.

Curry, a sus 37 años de edad, está promediando 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta campaña, en la que está devengando 59.6 millones de dólares, en la que es la penúltima de su contrato con los Warriors.

El armador tiene planeado ganar 62.5 millones de dólares en la temporada 2026/27, en la que podría ser su temporada de retiro de la NBA.

"Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación", declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. "Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse", agregó quien se perdió los últimos partidos de los Warriors debido a la lesión de rodilla. Su última aparición fue el 30 de enero contra los Detroit Pistons, pero abandonó el partido antes del último cuarto por las molestias.

