¿Cuántos equipos han desperdiciado una ventaja de 3-0 en una serie de Playoffs de la NBA?

En la historia de los Playoffs de la NBA, remontar una serie después de perder los primeros tres partidos es considerado uno de los desafíos más complejos que pueden haber.

Tal y como lo avalan los antecedentes vitalicios, tanto la presión mental como el desgaste físico y la superioridad demostrada por el rival suelen convertir una desventaja de 3-0 en una sentencia prácticamente definitiva.

Sin embargo y a diferencia del béisbol de MLB (Boston Red Sox contra New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Americana 2004) o el hockey de la NHL (en cuatro ocasiones), donde los regresos milagrosos han ocurrido, el baloncesto profesional estadounidense ha mantenido una estadística implacable que roza la imposibilidad biográfica para quien intenta la remontada heroica.

Efectivamente, ninguna franquicia hasta la fecha ha logrado reponerse por completo de un déficit de 0-3 para avanzar de fase en los playoffs de la National Basketball Association. Es decir, ningún conjunto ha conseguido ganar cuatro cotejos consecutivos para revertir la eliminatoria y avanzar.

Claro que, aunque ningún quinteto logró completar la hazaña, varios consiguieron extender la serie hasta un séptimo partido después de perder los tres primeros. Estos casos se convirtieron en ejemplos históricos de resiliencia y competitividad.

¿Qué equipos lograron empatar su serie de Playoffs de NBA luego de perder los primeros tres juegos?

A lo largo de la historia en la NBA, únicamente cuatro escuadras lograron igualar una serie de postemporada tras comenzar 0-3. Pese a que ninguno pudo gestar la remontada definitiva, sí consiguieron forzar un séptimo y decisivo compromiso, algo muy poco frecuente.

El primer caso ocurrió en 1951 cuando los New York Knicks lograron recuperarse frente a los Rochester Royals en las Finales de liga. Los de la Gran Manzana perdieron los tres primeros encuentros, pero reaccionaron y empataron la serie, previo a caer en el choque cumbre.

Décadas más tarde, en 1994, los Denver Nuggets estuvieron cerca de protagonizar una remontada histórica contra el Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton en las Semifinales de la Conferencia Oeste. Después de perder los tres careos iniciales, la entidad de Colorado niveló la llave, aunque terminó cayendo en el decisivo.

El tercer antecedente llegó en 2003 cuando los Portland Trail Blazers forzaron un Juego 7 versus los Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki y Steve Nash, quienes al final evitaron el colapso total y la campanada.

El caso más reciente ocurrió en 2023, cortesía de unos Boston Celtics que empataron unas Finales del Este frente al Miami Heat, después de ir abajo 0-3. La franquicia verde consiguió ganar tres encuentros al hilo y estuvo muy cerca de hacer historia; sin embargo, terminó eliminada en el séptimo partido, y en casa, a manos del equipo entonces liderado en la duela por Jimmy Butler.

En definitiva, antecedentes que reflejan que, aunque la remontada total todavía parece imposible, hasta las series más inclinadas de playoffs pueden mantenerse abiertas cuando un equipo alcanza impulso competitivo y confianza en el momento indicado.

Más contenido de NBA