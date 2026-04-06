¿Cuántos juegos tienen que ganar los Lakers para asegurar el tercer lugar de la Conferencia Oeste?

Los Angeles Lakers encaran el cierre de la temporada regular con mucha preocupación, al margen de seguir ocupando un "privilegiado" tercer lugar del Oeste.

Es cierto que el popular elenco de púrpura y oro completó un marzo extraordinario, dejando balance de 15-2 en dicho mes, mismo que le permitió escalar hasta el propio tercer puesto de la citada y siempre exigente conferencia. No obstante, semejante impulso se ha visto afectado en los últimos días por dos lesiones clave: la de Luka Doncic en el tendón de la corva y la de Austin Reaves en la cadera, lo que ha traído consigo una mini racha de dos derrotas, y el consecuente riesgo de descender en la clasificación camino a los Playoffs de la NBA.

Considerando que les faltan cuatro partidos por disputar para el final de la ronda clasificatoria 2025/2026, el panorama de los Lakers es claro pero exigente, ya que el calendario incluye compromisos ante el potente Oklahoma City Thunder, este martes en casa, previo a visitar el jueves a los Golden State Warriors, seguido de otro desafío como locales, el viernes frente a los Phoenix Suns, y finalmente el cierre ante el Utah Jazz, el domingo también en el Crypto.com Arena.

Bajo ese panorama, la pregunta que muchos aficionados angelinos se hacen es cuántos juegos necesita ganar su club para asegurar el tercer lugar del Oeste. Vale acotar que los entrenados por JJ Redick comparten récord de 50-28 con Denver Nuggets, pero se mantienen delante en la tabla gracias a haberle ganado la serie particular al citado equipo 2-1. Dicha ventaja en el desempate es importante, aunque no definitiva si los resultados no acompañan en este tramo final.

De ese modo, es factible que los Lakers necesiten al menos tres victorias en sus últimos cuatro encuentros para conservar altas probabilidades de quedarse con la tercera posición sin depender de otros resultados (de vencer en sus cuatro choques, no dependerían de nadie), mientras que ganar sólo dos cotejos les dejaría expuestos a lo que haga Denver; al tiempo que una marca inferior prácticamente los haría caer en la general.

Pero la divisa de Hollywood no sólo debe mirar de reojo a su par del estado de Colorado. En efecto, se debe considerar también que los Houston Rockets (49-29) están ubicados en el quinto lugar del Oeste, apenas a 1.0 juegos de distancia de Lakers y Nuggets; eso sí, los californianos también cuentan con ventaja en el desempate frente a los texanos, convirtiéndose en cierto margen adicional en caso de igualdad.

En definitiva, terminar en el tercer puesto de la hostil conferencia no es un detalle menor, ya que de lograrlo, Los Angeles probablemente se mediría a Minnesota Timberwolves en la primera ronda de playoffs, en una serie con tintes de revancha tras la eliminación sufrida a manos de estos últimos en la misma etapa del 2025. Sin embargo, de caer a la cuarta o quinta casilla, el cruce sería versus Denver o Houston, con la diferencia de contar o no con la localía según la posición final de esta etapa regular.

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