¿Cuántos juegos les quedan a Los Angeles Lakers en lo que resta de temporada regular?

Los Angeles Lakers atraviesan un momento ambiguo en el tramo final de esta temporada regular de NBA. Tras un marzo brillante, donde firmaron un impresionante 15-2, el cual les llevó a escalar hasta el tercer puesto de la siempre competitiva Conferencia Oeste, los californianos sufrieron dos golpes difíciles de encajar, que podrían traer consecuencias negativas en lo que resta de contienda.

En efecto, las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves han desajustado el funcionamientos de una escuadra hollywoodense que parecía consolidar su candidatura a contendiente de peso en los playoffs, ya que lucía en carrera a asegurar la localía en la primera ronda y evitar al gran favorito, Oklahoma City Thunder, hasta las eventuales Finales de Conferencia.

No obstante, sin sus dos principales generadores de juego, recordando que LeBron James ha cambiado de rol motivado a sus 41 años de edad, los entrenados por JJ Redick han perdido los dos compromisos más recientes, contra OKC (allí se lesionó Luka) y Dallas Mavericks, encendiendo las algunas alarmas justo en el cierre de la fase clasificatoria.

¿Cuántos encuentros le quedan a los Lakers en la ronda regular?

A los Lakers le restan cuatro partidos para cerrar su calendario en la ronda regular de la NBA: el martes recibiendo al propio Thunder y dos días después visitando a los Golden State Warriors; mientras que el viernes harán de locales versus Phoenix Suns y el domingo terminan, también en el Crypto.com Arena, contra el Utah Jazz.

Recibir a los actuales campeones de liga será una dura prueba para Los Angeles, ya que el primero no ha asegurado aún el primer lugar del Oeste; en tanto que Golden State saldrá a la duela sin nada por qué pelear, dado que ya sabe que participará en el Play-In como décimo del Oeste.

Entretanto, Phoenix quizás no tenga nada en juego si cuando llegue su careo ante los de púrpura y oro no ha recortado distancia a Minnesota Timberwolves por la sexta plaza, y última directa, a playoffs; al tiempo que Utah cosecha el peor registro de la conferencia, así que, a priori, debería ser un compromiso sin mayor dificultad para los dueño del Crypto.com Arena.

¿Cuántos partidos deben ganar los Lakers para asegurar el tercer lugar del Oeste?

Considerando que, pese a estar empatados en marca (50-28) con Denver Nuggets, le quitan el tercer lugar por ganarle la serie particular (2-1), los Lakers deberían cambiar por triunfo al menos tres de sus cuatro encuentros restantes a fin de conservar altas probabilidades de quedarse con la anhelada siembra.

Además, los embalados Houston Rockets se ubican quintos, pero a 1.0 juegos de Los Angeles y Denver, por lo que es otro factor a considerar.

¿Cuándo regresarían a los Lakers Luka Doncic y Austin Reaves?

Las expectativas dentro del afamado equipo del sur de California no son las mejores, ya que los problemas físicos en el tendón de la corva del astro esloveno, y en el músculo oblicuo del ascendente escolta, no sanarán de inmediato.

De ese modo, el periodista Shams Charania reveló que Doncic perderá alrededor de un mes, así que no estaría ni siquiera para la primera ronda de los playoffs. A su vez, AR15 sí debería decir presente, aunque no al 100% para el comienzo de la mediática fase de postemporada.

Calendario restante de los Lakers

Fecha Rival 7 de abril Oklahoma City Thunder 9 de abril Golden State Warriors 10 de abril Phoenix Suns 12 de abril Utah Jazz

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