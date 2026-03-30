¿Cuántos juegos tienen que ganar los Lakers para asegurar su cupo en los playoffs de 2026?

Es cuestión de días para que los Lakers sellen su clasificación de forma matemática a los playoffs de la NBA. De ganar esta noche ante los Washington Wizards, el equipo dirigido por JJ Redick quedaría a una victoria de asegurar su pase a la postemporada.

Antes del compromiso de esta noche, el número mágico para los Lakers es de 2, en lo que tiene que ver con las victorias que necesitan para que su nombre sea inscrito en la postemporada. A los Lakers les quedan 8 partidos-incluyendo el de este lunes-para terminar el calendario regular.

El conjunto californiano se ubica en la tercera posición en la Conferencia del Oeste, con récord de 48 victorias y 26 derrotas. Han ganado nueve de los últimos 10 y de asegurar el tercer lugar de la clasificación, comenzarían en casa los playoffs.

Si los Suns pierden, también pueden ayudar a que los Lakers clasifiquen a la postemporada sin importar el resultado del equipo de Los Angeles. En la postemporada podrían enfrentarse a los Houston Rockets, que hoy ocupan el sexto lugar, o los MInnesota Timberwolves, que están en el quinto lugar pero tienen el mismo récord que Houston (45-29).

Enfrentar a Minnesota puede ser una venganza para los Lakers, que cayeron en la primera ronda de los playoffs de la temporada anterior ante el equipo liderado por Anthony Edwards. Ahora los Lakers lucen diferentes, con más presencia en la pintura y con un Luka Doncic que está encendido.

Doncic es líder en puntos en la liga con 33.7 unidades por compromiso, buscando su segundo título de anotación en la NBA, después del obtenido en la campaña 2023-2024, cuando consiguió 33.9 tantos con los Dallas Mavericks.

Los Lakers están en un nivel tan talto que Dirk Nowitzki, estrella de los Dallas Mavericks y miembro del Salón de la Fama de la NBA, aseguró esta semana que ve al equipo californiano como candidato para obtener el título en esta campaña.

“El Big 3 está sano, realmente por primera vez. Creo que están encontrando sus roles", dijo el MVP de las Finales de 2011. "LeBron ha hecho un gran trabajo dando un paso atrás, dejando que los dos más jóvenes lleven la ofensiva... Él permite que Austin y Luka hagan lo suyo. He quedado impresionado".

Doncic cumplirá este lunes un partido de suspensión, después de recibir su décimosexta falta técnica de la temporada. Sin embargo, su ausencia no debe ser impedimento para que el equipo consiga la victoria ante unos Wizards que no han mostrado su mejor versión este año.

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