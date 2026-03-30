¿Cuántos jugadores de la NBA han ganado el MVP sin que sus equipos lideren sus conferencias?

Luka Doncic se quejó públicamente del poco apoyo que ha tenido en su carrera por el MVP en la actual temporada de la NBA. A pesar de sus extraordinarios números y su significativo aporte para los Lakers, el base no aparece entre los favoritos al premio.

La semana pasada el europeo criticó en español a los votantes para el MVP. "Cuanto mejor juego, voy más pa' abajo en los ratings, así que no sé qué más puedo hacer", dijo después de la victoria sobre los Brooklyn Nets.

Doncic lidera toda la NBA con sus 32.7 puntos por partido, su segundo mejor promedio de anotación de su carrera desde los 32.9 con los que ganó el campeonato de puntos por partido en la temporada 2023-2024, cuando pertenecía a los Dallas Mavericks.

Un panel de aproximadamente 100 periodistas deportivos y comentaristas de Estados Unidos y Canadá que cubren la NBA son los encargados en elegir al jugador más influyente de la temporada.

Los Lakers no ganarán su conferencia y eso es algo que puede perjudicar notablemente a Doncic. Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, son los favoritos para ganar el premio.

Desde 2004, solo tres jugadores han conseguido conquistar el MVP sin que sus equipos sean los líderes de su conferencia. Aunque es algo que no está entre los parámetros, los votantes toman mucho en cuenta la actuación del equipo para premiar a su jugador más influyente.

“Yea hopefully but the better I play the more I go down in ratings so I don’t know what more I can do”



- Luka when asked what getting MVP award would mean to him. pic.twitter.com/rxOKxcLR2h — Luka Updates (@LukaUpdates) March 28, 2026

¿Cuáles son los casos recientes de jugadores que ganaron el MVP sin su equipo ganar su conferencia?

Uno de los más emblemáticos casos fue el de Nikola Jokic en la temporada 2021-2022, cuando los Nuggets terminaron en el sexto puesto de su conferencia. A pesar de la pobre actuación colectiva de su equipo, el serbio consiguió el máximo premio de la temporada.

Su eficiencia histórica fue suficiente para ganar y convencer a los votantes. Terminó la temporada con 27.1 puntos, 7.9 asistencias y 13.8 rebotes.

Algo similar ocurrió con Russell Westbrook en la temporada 2016-17. Su actuación individual fue tan destacada que no importó el sexto lugar del Oklahoma City Thunder. El base terminó la temporada con promedios de triple doble de 31.6 puntos, 10.4 asistencias y 10.7 rebotes.

Joel Embiid también ganó en la 2022-2023 sin su equipo ganar la conferencia. Los 76ers quedaron en el tercer lugar, que aunque es un gran puesto, no significa el dominio absoluto de la liga. El pívot terminó esa temporada con promedios de 33.1 puntos, 10.2 rebotes y 4.2 asistencias.

¿Cuál es el caso más importante de la historia?

Sin duda alguna que el MVP de Kareem Abdul-Jabbar de la temporada 1975-1976 es el más llamativo en toda la historia de la NBA y es algo que no ocurriría en el presente. El pívot, segundo anotador histórico de la liga, ganó el premio con los Lakers, pero el equipo no clasificó a los playoffs.

El centro terminó la temporada con 27.7 puntos (segundo en la liga), comandó la NBA con 16.9 rebotes por partido y encabezó también el departamento de bloqueos con una media de 4.1 tapones, para llevarse su cuarto premio en su carrera.

En otros casos, Moses Malone ganó el galardón en la campaña 1981-1982 y sus Rockets terminaron en la sexta posición, Michael Jordan hizo lo premio en la temporada 1987-1988 y los Bulls se ubicaron en el tercer puesto mientras que Bob Petti también lo hizo en la zafra 1955-1956 con los St. Louis Hawks, que quedaron en el tercer peldaño de la tabla.

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