¿Cuántos jugadores de la NBA han sido campeones de anotación más de una vez?

Ser campeón de anotación en la NBA es una hazañas que pocos jugadores han podido saborear en la historia de la liga. Sin embargo, apenas 20 jugadores han logrado ganar el título de average de puntos por partidos en más de una ocasión.

Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, se acaba de sumar a esa estadística, después de lograr consagrarse esta temporada con el mejor promedio de puntos con 33.5 puntos por encuentro. En su etapa con los Dallas Mavericks, había logrado consagrarse con 33.9 unidades por juego en la temporada 2023/24.

De hecho la temporada de Doncic hubiera sido digna del MVP si conseguía el mínimo de 65 partidos para conseguir estar en los candidatos a los premios. Sin embargo, por una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, el esloveno participó en 64 encuentros.

Los líderes en campeonatos de anotación en la NBA son de las leyendas más grandes en la historia de la liga. En ese departamento, Michael Jordan, estrella de los Chicago Bulls, dominó su era con 10 títulos de anotación, siete de ellos consecutivos.

En una era donde el triple no tenía tanta inlfuencia en el juego, el estilo agresivo de Jordan para ir hacia el aro le permitió ser el más grande anotador de su etapa en la liga.

Curiosamente LeBron James, quien es el máximo anotador histórico de la liga con 43.440 puntos, apenas consiguió un título de anotación, con los 30.0 puntos por juego que dejó en la campaña 2007-2008, cuando vestía el uniforme de los Cleveland Cavaliers..

Kareem Abdul-Jabbar, el segundo máximo anotador histórico de la liga con 38.387 puntos, logró liderar la NBA en average de puntos por desafío en dos ocasiones, primero en la temporada 70-71 con 31.7 puntos y en la 72-73 con 34.8.

James Harden tiene tres títulos de anotación en su carrera | Dale Zanine-Imagn Images

Solo nueve jugadores han logrado más de tres títulos de anotación en su carrera. Entre los activos se encuentran James Harden (3), de los Cleveland Cavaliers y Kevin Durant (4) de los Houston Rockets.

Jugadores con más de tres títulos de anotación

Jugador Títulos Observaciones Michael Jordan 10 Ganó siete consecutivos entre 1987 y 1993 Wilt Chamberlain 7 Tiene el récord de más puntos en una temporada con 4.029 Kevin Durant 4 Es el más joven en lograrlo, con 21 años en su primer título Allen Iverson 4 Fue figura de los 76ers a pesar de su baja estatura George Gervin 4 Era reconocido como el "Hombre de Hielo" James Harden 3 Logrados de forma consecutiva (2018-2020) George Mikan 3 Fue una de las primeras estrellas de la NBA Bob McAdoo 3 Una estrella de la liga en los 70 Neil Johnston 3 Estrella de la liga en los 50

¿Qué jugadores consiguieron dos títulos de anotación?

Son varias las figuras recientes que están entre los jugadores que han conseguido dos títulos de anotación. Luka Doncic se acaba de unir a este grupo, gracias a su soberbia actuación esta temporada, en su primera campaña completa con los Lakers.

Pero antes de Doncic, vale la pena repasar a otras figuras que han hecho magia y han logrado encabezar la liga en cuanto a anotación se refiere.

Kareem Abdul-Jabbar: Ganó ambos cetros con los Bucks, siendo el primer líder de la franquicia radicada en Milwaukee.

Kobe Bryant: Ganó en 2006 y 2007, anotando 81 puntos en un partido en esa primera temporada en la que ganó el cetro de anotación.

Stephen Curry: El máximo triplero en la historia de la NBA tenía que estar en la lista (2016, 2021).

Shaquille O'Neal: Considerado el centro de mayor portento físico, ganó los campeonatos de anotación en 1995 y 2000.

Joel Embiid: Fue el relevo de Shaquille O'Neal en cuanto centros ganadores del campeonato de anotación se refiere.

Russell Westbrook: Logró promediar triple-doble y ser líder anotador a la vez.

Tracy McGrady: Una máquina anotadora que sorprendió a la liga en la década de los 2000.

Bob Pettit: Una leyenda de los años 50 y 60.

Paul Arizin: Logró sus títulos con un espacio de 5 años entre ellos (debido al servicio militar).

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