¿Cuántos récords históricos tiene LeBron James en la NBA?

En una era marcada por la inmediatez, el debate constante y la obsesión por las comparaciones con figuras del pasado, LeBron James se ha convertido en algo más que una superestrella. El Rey es un archivo viviente en la historia de la NBA.

Pasadas las dos décadas en la élite, el actual astro de Los Angeles Lakers no sólo ha dominado su tiempo; ha ido acumulando récords que desafían cualquier lógica competitiva. De hecho, repasar sus principales hitos es una manera de dimensionar su impacto real en el baloncesto.

En definitiva, los registros de LBJ redefinen los límites individuales y obligan a replantear cómo entender la grandeza de este deporte. Porque al margen de conversaciones eternas, hay algo indiscutible: la trayectoria del nacido en Akron difícilmente se vuelva a repetir.

De ese modo, Sports Illustrated exhibe a continuación una lista con las plusmarcas vitalicias de King James en la prestigiosa competición estadounidense.

9. Más lanzamientos de campo convertidos

La capacidad anotadora también se mide en eficacia acumulada, así que con 2.971 tiros de campo convertidos, LeBron dejó atrás al mítico ex centro de los propios Lakers y de Milwaukee Bucks, Kareem Abdul-Jabbar, quien cosechaba el primer lugar, reafirmando su dominio en los apartados más relevantes del juego ofensivo. Asimismo, el ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat ostenta un notable 50.7% vitalicio en dicho departamento.

8. Más juegos consecutivos de al menos 10 puntos

La longevidad sin precedentes del Rey no se podría entender sin su casi inhumana regularidad en ataque. Su racha de 1.297 compromisos anotando al menos 10 puntos comenzó el 6 de enero de 2007 ante New Jersey Nets y se extendió durante 16 ejercicios, hasta que finalizó el pasado 4 de diciembre en cancha de los Toronto Raptors. Un registro sin parangón que refleja talento, consistencia y perseverancia.

7. Más victorias de por vida en playoffs

Ganar es, al final, el objetivo de todo en la NBA, igual que en cualquier torneo. En 2020, el alero que hoy posee 41 años de vida superó las 161 victorias en playoffs de Derek Fisher, y en el presente totaliza 183. A esto se suma otro hito único: ha sido MVP de las Finales con tres franquicias distintas (Heat, Cavs y Lakers), consolidando su influencia en cualquier escenario.

6. Más selecciones al Juego de Estrellas

En el terreno de la popularidad y peso mediático también es imbatible; no en vano, sus 22 invitaciones al All-Star Game lo sitúan en la cima vitalicia. Desde su segundo año en la liga, Bron no ha faltado a la cita de la cual se ha consagrado MVP en tres ocasiones, erigiéndose en un fijo tanto para aficionados como para entrenadores.

5. Más selecciones al All-NBA

Igualmente, el reconocimiento al rendimiento en plan estelar tiene forma de premios, motivo por el que, con 21 inclusiones a cualquiera de los equipos del All-NBA, LBJ cuenta con el récord absoluto, al margen de resultar todavía más llamativo el hecho de no haber sido elegido en su zafra de novato (2003/2004), lo que subraya la magnitud de su regularidad posterior.

4. Más minutos disputados

LeBron James también lidera la clasificación histórica de minutos jugados | Troy Taormina-Imagn Images

El mejor basquetbolista de todos los tiempos de los Cavaliers ha sido tan influyente en la duela que domina la categoría vitalicia de minutos, gracias a 12.062, relegando a la segunda posición, y con claridad, al mítico Tim Duncan. No es simplemente una cuestión acumulativa, El Rey ha sido relevante para sus clubes por 23 años.

3. Más juegos disputados

LeBron James terminó de superar el sábado a Robert Parish en la cima de encuentros disputados en la historia de la NBA | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

En la victoria sabatina de Los Angeles frente al Orlando Magic, el versátil atacante se convirtió en el número 1 en partidos disputados de temporada regular (1.612), acabando con la legendaria plusmarca del antiguo pívot de Boston Celtics, entre otras organizaciones, Robert Parish (1.611). En una liga cada vez más física y exigente, mantenerse accionando a través de tantos años significa disciplina, preparación y evolución constante.

2. Máximo anotador de los playoffs

Si su dominio en ronda regular es impresionante, en postemporada roza lo irrepetible. James lidera la lista de anotadores en playoffs (8.269 puntos), por encima de un Michael Jordan (5.987) con quien se "pelea" la etiqueta no oficial de GOAT del baloncesto. No es un dato menor, indistintamente de que aún se encuentre a dos Trofeo Larry O'Brien obtenidos del mito de los Chicago Bulls.

1. Máximo anotador de la temporada regular

El récord individual más simbólico del Rey llegó en 2023 cuando superó los legendarios 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar. Aquella noche no sólo cayó un registro que lucía sempiterno, se cambió la narrativa de la importancia de la longevidad en el deporte profesional. Hoy, con 43.241 unidades, LeBron puede sentirse seguro de que pasarán años como el número 1 en esta estadística.

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