¿Cuántos títulos tiene el Oklahoma City Thunder en la NBA?

El Oklahoma City Thunder es considerado como el equipo llamado a ser la nueva dinastía de la NBA. El equipo de Mark Daigneault, entrenador que ocupa el cargo desde el 2020, se ha convertido en una potencia, con jugadores jóvenes que han dado un paso importante en la liga.

Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP y candidato al premio en esta temporada, es el que lleva el volante del equipo. Jalen Williams es su escudero, siendo un anotador prolífico y una amenaza desde el perímetro y el tridente estelar lo cierra Chet Holmgren, uno de los mejores centros de la liga.

En la previa al inicio de las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, alabó el trabajo del equipo del Thunder y de su entrenador.

"Es uno de los mejores equipos en la historia de la NBA. Son tan buenos. Creo que nuestros chicos lo reconocen y lo respetan, y sabemos qué tipo de tarea tenemos por delante", dijo Redick, rodeado de periodistas, en una de las últimas prácticas de su equipo antes de la serie.

En total, el Oklahoma City Thunder tiene dos títulos en su historia. Es importante recordar que la organización nació en Washington, pero compitió durante décadas como los Seattle SuperSonics, antes de mudarse a Oklahoma en 2008.

Primer título para la franquicia 1979: Seattle SuperSonics

El primer campeonato para la divisa llegó en 1979, un año en el que se vengaron de haber perdido las Finales en la temporada de 1978 contra los Washington Bullets. La temporada siguiente consiguieron el título ante el rival que les había ganado un año antes.

Lenny Wilkens era el entrenador y derrotaron a los Bullets con un contundente 4-1. El base Dennis Jhonson fue nombrado MVP, pero también tuvo el apoyo de Gus Williams y Jack Sikma.

Este fue el punto más importante de la era de la franquicia en Seattle, ya que luego los problemas económicos y la falta de apoyo del público derivaron en la mudanza a Oklahoma en 2008.

Segundo título para la franquicia 2025: Oklahoma City Thunder

Pasaron 46 años para que la organización volviera a levantar el famoso trofeo Larry O'Brien, pero esta vez lo hicieron con una nueva identidad, con una nueva casa y con la ciudad de Oklahoma rendida a sus pies.

El Thunder completó una temporada histórica, al vencer en siete compromisos a los Indiana Pacers. Shai Gilgeous-Alexander terminó como el MVP de la ronda regular y de las Finales.

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