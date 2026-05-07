¿Cuántos títulos tienen los San Antonio Spurs en la NBA?

El eterno ejemplo de excelencia en la NBA. Hablar de los San Antonio Spurs es hablar de la definición de una franquicia modelo en el deporte profesional.

Mientras que otros equipos atraviesan ciclos drásticos de gloria y miseria, el conjunto de Texas ha logrado cimentar una cultura de estabilidad, disciplina y éxito sostenido que ha sido la envidia de la liga en las décadas recientes. Dicha identidad no es producto del azar, sino de una visión institucional que priorizó el colectivo sobre el individuo, transformando a una ciudad de mercado pequeño en una potencia global del baloncesto.

Especialmente desde finales de los 90's, los Spurs redefinieron lo que significa ser un elenco ganador. Bajo la tutela de Gregg Popovich y el liderazgo silencioso pero letal de figuras icónicas, San Antonio se convirtió en el estándar de oro de la National Basketball Association.

Entretanto, su capacidad para reclutar talento internacional y mantener un vestuario libre de dramas permitió que la franquicia compitiera en el más alto nivel durante más de dos décadas consecutivas, consiguiendo cinco Trofeos Larry O'Brien, una anomalía estadística en la era moderna del deporte.

Estos cinco campeonatos, que se recordarán a continuación, no sólo representan victorias en la duela; también la validación de un sistema que supo evolucionar desde una defensa asfixiante hasta un juego ofensivo de pases perfectos que enamoró al mundo entero.

1. 1998/1999

El inicio de la dinastíallegó en una temporada recortada por el cierre patronal. Las Espuelas vencieron a los New York Knicks en cinco juegos (4-1) durante las Finales.



La estrella indiscutible fue Tim Duncan, quien en apenas su segundo año en la competición demostró ser un veterano mental. Junto a David Robinson, formó las "Torres Gemelas", marcando el inicio de una era dorada y obteniendo su primer MVP de dicha fase.

2. 2002/2003

La despedida perfecta del Almirante arribó en 2003 cuando San Antonio superó a los New Jersey Nets de Jason Kidd en seis intensos partidos (4-2).



Este título resultó especial por ser el último de Robinson, pero consolidó a Timmy D como el mejor ala-pívot del planeta, al dominar la serie con estadísticas históricas, incluyendo un sexto desafío donde estuvo a punto de lograr un cuádruple-doble, asegurando su segundo anillo.

3. 2004/2005

Una de las eliminatorias decisivas más defensivas y físicas de siempre terminó con los Spurs venciendo a los entonces vigentes campeones, Detroit Pistons, en siete dramáticos choques (4-3).



En una batalla de desgaste, la jerarquía de Duncan volvió a brillar; no obstante, también significó el ascenso definitivo de Manu Ginóbili como luminaria internacional para quebrar la muralla de Detroit.

4. 2006/2007

Los pupilos de Pop alcanzaron su cuarto entorchado tras barrer contundentemente (4-0) a unos jóvenes Cleveland Cavaliers liderados por un emergente LeBron James.



Aunque Duncan seguía siendo el ancla del club, el base francés Tony Parker hizo historia al convertirse en el primer europeo en ganar el MVP de las Finales.

5. 2013/2014

Tras una dolorosa derrota el año anterior, los Spurs regresaron para ejecutar una de las actuaciones más colectivas y estéticas de la historia de las Finales, venciendo, y tomando revancha, del Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh (4-1).



Con un movimiento de balón impecable, la estrella emergente resultó Kawhi Leonard, quien además de su asfixiante marca sobre King James, lideró el ataque para sellar el quinto y último título de la franquicia.

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