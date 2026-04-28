¿Deben los Lakers renovar el contrato de Marcus Smart tras su actuación en los playoffs?

La llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers marcó uno de los movimientos más impactantes en la historia del deadline en la NBA.

La franquicia de Hollywood apostó por una estrella joven para redefinir su presente y construir un nuevo ciclo competitivo alrededor de uno de los jugadores más dominantes de la liga. Sin embargo, tras una eliminación prematura en los playoffs de 2025, quedó claro que el base esloveno espera resultados inmediatos y no está dispuesto a atravesar un largo proceso de reconstrucción.

Desde su incorporación, Doncic se convirtió rápidamente en la pieza central dentro del proyecto deportivo de Lakers. A sus 26 años, el Wonder Boy representa un gran activo a largo plazo para la afamada organización, aunque internamente existe la percepción de que el equipo debe acelerar las decisiones para rodearlo de un roster capaz de competir por el anillo.

“Doncic, con solo 26 años, le da a los Lakers un plazo mucho más amplio para construir un equipo aspirante al campeonato, pero eso no significa que puedan ir despacio y tomarse su tiempo. Luka le dijo al presidente de los Lakers, Rob Pelinka, y al entrenador JJ Redick en mayo que no está interesado en adoptar un enfoque lento para construir un roster contendiente”, escribió el periodista.

Uno de los primeros movimientos que reflejó esa visión competitiva fue la llegada de Marcus Smart. El veterano armador quedó disponible tras ser desvinculado por Washington Wizards y rápidamente despertó el interés de Los Angeles. Según distintos reportes, el propio astro balcánico tuvo un papel importante en la negociación y tomó la iniciativa para convencer al también ex Boston Celtics y Memphis Grizzlies de unirse al proyecto.

La presencia de Smart ha aportado equilibrio a la rotación de Redick. Su bagaje defensivo, liderazgo y capacidad para asumir distintos roles en el perímetro le han permitido convertirse en una pieza valiosa durante la postemporada. En algunos encuentros, su aporte ofensivo resultó determinante; desde la intensidad defensiva y la presión sobre los manejadores rivales.

Vale acotar que Smart cuenta con un contrato de dos zafras valorado en 10.5 millones de dólares. No obstante, dispone de una opción de jugador cercana a los 5.3 millones para la 2025/2026, que probablemente decline para buscar un acuerdo más favorable en el mercado.

En definitiva, la continuidad del experimentado Smart debería convertirse en una de las máximas prioridades para la gerencia angelina.

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